Iskuosasto tuhosi 1500 venäläistä – näin harhautusoperaatio toimi

Ukrainan asevoimat perusti viime syyskuussa salaa tiedustelu- ja iskuosaston, kun Venäjän joukot tunkeutuivat Ukrainan puolustuslinjojen läpi ja etenivät Kupjanskin kaupunkiin Harkovan alueella. Kaupunki on strateginen rauta- ja maanteiden solmukohta.

Ukrainalaisten salassa kyhätty operaatio onnistui hyvin, ja Venäjän presidentti Vladimir Putin joutui noloon tilanteeseen. Vain kymmenen päivää sen jälkeen, kun Putin ilmoitti 2. joulukuuta joukkojensa vallanneen Kupjanskin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmestyi kaupungin laitamille. Ukrainalaiset paljastivat, että hyökkääjä oli joutunut saarroksiin.

Ukrainalaiset aiheuttivat venäläiselle kovia tappioita. Kupjanskin tiedustelu- ja iskuosastoa komentavan eversti Serhii Sidorinin mukaan pelkästään hänen joukkonsa aiheuttivat venäläisille 1 500 miehen tappiot kuolleina ja haavoittuneina. Hänen arvionsa mukaan kaupungissa on tällä hetkellä jäljellä 50 venäläissotilasta eristetyissä taskuissa.

Viime syksynä tilanne oli kuitenkin toinen. Venäläiset soluttautuivat Ukrainan linjoihin käyttämällä käytöstä poistettua kaasuputkea ylittääkseen Oskil-joen ja perustaakseen asemia Ukrainan joukkojen selustaan. Venäläiset valtasivat useita kyliä kaupungin pohjoispuolella.

Syyskuun puoliväliin mennessä useita satoja venäläissotilaita oli levittäytynyt ympäri kaupunkia.

– Tilanne oli käymässä kriittiseksi. Olisimme voineet menettää kaupungin hallinnan kokonaan, Sidorin kertoo The Timesille.

Syyskuun 21. päivänä Sidorinille annettiin kolme päivää aikaa koota taistelujoukko 2. Khartia-armeijakunnan yksiköistä. Heitä vastassa oli venäläinen mekanisoitu prikaati ja kaksi moottoroitua kiväärirykmenttiä.

Sidorin päätti mukauttaa ja parantaa hyökkääjän käyttämiä soluttautumistaktiikoita. Ukrainan Hyökkäysjoukot jaettiin pieniin, noin kahdeksan sotilaan ryhmiin, jotka liikkuivat eri suuntiin hämmentääkseen venäläisiä.

– Päätimme suorittaa hyökkäystoimia samanaikaisesti kaikkiin suuntiin. Emme avoimesti, vaan salaa. Ja kun onnistuimme jollain suunnalla, hyödynsimme sitä, Sidorin sanoi.

Ryhmät liikkuivat jatkuvasti eteenpäin

He pyysivät reaaliaikaisia karttoja tarjoavia avointen lähteiden tiedusteluryhmiä olemaan julkaisematta päivityksiä Ukrainan joukkojen sijainnista Kupjanskin sektorilla ja sulkivat alueen toimittajilta. Venäläiset eivät ymmärtäneet Ukrainan todellista tavoitetta ennen kuin oli liian myöhäistä.

– Ryhmät liikkuivat jatkuvasti eteenpäin joutumatta mukaan suuriin taisteluihin. Jos havaitsimme vihollisen, yritimme enimmäkseen tuhota heidät drooneilla, kun taas jalkaväki jatkoi matkaansa ja katkaisi vihollisen logistiikkareitit, Serhii Sidorin kertoo.

Ensimmäiset ukrainalaisyksiköt rynnäköivät Kindrashivkan kylän läpi 9. lokakuuta ja valtasivat venäläisten asemat Radkivkassa kaksi päivää myöhemmin. Lokakuun 21. päivään mennessä he olivat saavuttaneet Oskil-joen Kupjanskin pohjoispuolella.

Tämän jälkeen ukrainalaiset kääntyivät kohti Kupjanskia. Joulukuuhun mennessä venäläisillä oli pulaa tarvikkeista ja ammuksista. Ukrainalaiset pommittivat drooneilla kaasuputkea, jota venäläiset olivat käyttäneet soluttautuakseen asemiinsa.

Muita yksiköitä liittyi taisteluihin ja yhdessä tiedustelu- ja iskuosaston kanssa tehtiin pihtiliike – uudet yksiköt hyökkäsivät Kupjanskiin lounaasta, kun Khartia-joukot jatkoivat hyökkäystään pohjoisesta.

Joulu- ja tammikuussa ukrainalaiset jatkoivat hyökkäyksiä venäläisten asemiin lähiöissä.

– Olemme käytännössä puristaneet vihollisen siihen pisteeseen, että he eivät voi perääntyä mihinkään, sanoo 425. Skala-rynnäkkörykmentin luutnantti ”Apache”.

– Joko tapamme heidät kaikki tai he antautuvat, koska heillä ei ole muuta vaihtoehtoa.

Aikaisemmin viime syksynä Putin oli 29. lokakuuta pilkallisesti kutsunut länsimaisia toimittajia Kupjanskiin katsomaan, kuinka hänen joukkonsa olivat saartaneet Ukrainan joukot kaupungissa. Vielä 20. marraskuuta Venäjän komento ei näyttänyt ymmärtävän, millaisessa vaarassa heidän linjansa olivat.

Tuona päivänä Venäjän asevoimien yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov ilmoitti Putinille, että hänen joukkonsa olivat ”vapauttaneet” Kupjanskin ja jatkavat saarrettujen Ukrainan joukkojen tuhoamista.

Presidentti Putin ilmoitti 2. joulukuuta Venäjän ottaneen kaupungin täysin hallintaansa ilmeisen tietämättömänä siitä, että hänen joukkonsa olivat jo tuhoon tuomittuja.

Zelenskyi ilmestyi paikalle kymmenen päivää myöhemmin, ja avointen lähteiden tiedusteluryhmien sallittiin vihdoin paljastaa totuus: yhtäkkiä Ukrainan DeepState-kartalle merkittiin laajoja Ukrainan takaisinvaltaamia alueita.