Iskujen aalto Venäjällä – Pekka Toveri: Puolustuksesta löytyy aina jokin aukko

Venäjällä on viime päivinä tapahtunut runsaasti erilaisia iskuja. Ukraina on onnistunut iskemään lennokeillaan esimerkiksi Seštšan lentokentälle Brjanskin alueella ja öljyvarikkoon Tamanin niemimaalla, kuten Verkkouutiset on tähän koonnut.

Kokoomuksen kansanedustaja, entinen Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi haastattelussaan Verkkouutisille, että ukrainalaiset ovat yleisesti ottaen osoittaneet olevansa kyvykkäitä iskuihin. Kyse on kuitenkin korkean teknologian maasta, jossa on runsaasti it-osaamista.

Jo ennen läntisen teknologian saamista ukrainalaiset käyttivät menestyksekkäästi Totška-tykistöohjuksia, helikopteri-iskuja, erikoisjoukkoja ja lennokkeja.

Toveri huomauttaa, että Venäjä on vahvistanut Krimin sotasatamansa suojausta, ja esimerkiksi elektronisen sodankäynnin menetelmillä Venäjä on onnistunut torjumaan ilmeisesti useammankin lennokin.

– Ukrainalaiset kuitenkin oppivat jokaisesta epäonnistuneesta iskusta. Aina sieltä [Venäjän] puolustuksesta kuitenkin löytyy jokin aukko, josta päästään läpi, sopivalla lentokorkeudella, lentoprofiililla ja hyökkäyskulmalla.

Toveri muistuttaa, että ”Venäjällä on ehkä maailman vahvimpia ilmatorjuntajärjestelmiä”.

– Venäläiset kun ovat aina lähteet siitä, että he ovat alivoimaisia länsimaiden ilmavoimiin nähden.

Näitä ilmatorjuntajärjestelmiä ei kuitenkaan kaikkialle, ja ne on suunniteltu ilmavoimia ja isompia kohteita vastaan.

– Ei tuollainen drooni oli maalina helppo, kun käytössä on S400:n kaltainen raskas ilmatorjuntaohjusjärjestelmä satojen kilometrien torjuntaetäisyydellä. Tutkat eivät välttämättä tuollaista droonia havaitse ja se saattaa myös lentää niin matalalla, ettei ohjus sitä pysty poimimaan.

Sen sijaan sisämaassa tehdyt iskut esimerkiksi rautatieverkkoa vastaan voivat mahdollisesti olla ukrainalaisten sijaan venäläisten omaa hallinnonvastaista vastarintatoimintaa, vaikka sen todentaminen on vaikeaa.

– Jos sitä [vastarintaa] ei pystytä heti alkutekijöihinsä tukahduttamaan, muuttuu se vain ammattitaitoisemmaksi ja rohkeammaksi. Vaikka Venäjällä on kaksi kertaa maan asevoimia suurempi sisäisen turvallisuuden koneisto, niin onhan siellä kuitenkin kymmeniätuhansia kilometrejä rataverkkoa eikä kaikkea voida valvoa tai tarkkailla. Venäjä on iso, mantereen kokoinen maa.