Isku kaasuputkea pitkin epäonnistui, 40 venäläistä kaatui

Ukrainan joukot eliminoivat 40 venäläissotilasta, jotka yrittivät päästä puolustajan selustaan Sojuz-kaasuputkea pitkin.
Ukrainan ilmarynnäkköjoukkojen 77. prikaati kertoo Telegramissa estäneensä Itä-Ukrainan Kupjanskin suunnalla venäläisjoukkojen hyökkäysyrityksen.
Venäläisten kerrottaan yrittäneen käyttää Sojuz-kaasuputkea edetäkseen salaa ja keskittääkseen joukkojaan. Hyökkääjä asetti läpimurtoyritykseen noin 50 sotilasta.
Ukrainan 77. prikaati sanoo havainneensa venäläisten aikeet ajoissa ja pysäyttäneensä hyökkäyksen yhteistyössä viereisten yksiköiden kanssa. Ainakin 40 venäläissotilaan vahvistettiin kuolleen.
Hyökkääjä ei saavuttanut tavoitteitaan, ja tilanne prikaatin vastuualueella on vakiintunut.
Venäjän joukkojen kerrotaan jatkavan toimintaansa pienissä ryhmissä ja yrittävän soluttautua Ukrainan asemien väliin.
Amerikkalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Venäjän joukot etenivät hiljattain Siverskin ja Huljaipolen suunnilla.
On the Kupyansk front, Ukraine’s 77th Air Assault Brigade halted a Russian attempt to advance via the “Soyuz” gas pipeline north of Novoplatonivka toward Zahryzove and Nova Kruhliakivka. Around 50 Russian troops were involved, at least 40 were killed. pic.twitter.com/vk7k3KC7CF
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026