Ukrainan sotilaita etulinjassa Kupjanskissa Harkovan alueella. AFP/LEHTIKUVA/ROMAN PILIPEY

Isku kaasuputkea pitkin epäonnistui, 40 venäläistä kaatui

  • Julkaistu 07.01.2026 | 15:41
  • Päivitetty 07.01.2026 | 16:02
  • Sota Ukrainassa
Hyökkääjä yritti edetä salaa Itä-Ukrainan Kupjanskin suunnalla.
Ukrainan joukot eliminoivat 40 venäläissotilasta, jotka yrittivät päästä puolustajan selustaan Sojuz-kaasuputkea pitkin.

Ukrainan ilmarynnäkköjoukkojen 77. prikaati kertoo Telegramissa estäneensä Itä-Ukrainan Kupjanskin suunnalla venäläisjoukkojen hyökkäysyrityksen.

Venäläisten kerrottaan yrittäneen käyttää Sojuz-kaasuputkea edetäkseen salaa ja keskittääkseen joukkojaan. Hyökkääjä asetti läpimurtoyritykseen noin 50 sotilasta.

Ukrainan 77. prikaati sanoo havainneensa venäläisten aikeet ajoissa ja pysäyttäneensä hyökkäyksen yhteistyössä viereisten yksiköiden kanssa. Ainakin 40 venäläissotilaan vahvistettiin kuolleen.

Hyökkääjä ei saavuttanut tavoitteitaan, ja tilanne prikaatin vastuualueella on vakiintunut.

Venäjän joukkojen kerrotaan jatkavan toimintaansa pienissä ryhmissä ja yrittävän soluttautua Ukrainan asemien väliin.

Amerikkalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Venäjän joukot etenivät hiljattain Siverskin ja Huljaipolen suunnilla.

Uusimmat
