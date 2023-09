Isku ajoitettiin tarkkaan – Venäjän laivaston johdon väitetään kokoontuneen räjähdyshetkellä

Venäjän perjantaisessa iskussa Sevastopolissa sijaitsevaan Venäjän Mustanmeren laivaston päämajaan on kuollut Venäjän asevoimien johtohenkilöstöä, uutisoi CNN.

Ukrainan erikoisjoukkojen mukaan ”rapukatiskaksi” nimetty operaatio oli ajoitettu tarkoituksella niin, että paikalla oli merivoimien johtohahmoja. Erikoisjoukkojen mukaan iskussa kuoli ja loukkaantuikin Mustanmeren laivaston ylintä johtoa.

Iskussa käytettiin Storm Shadow -ohjuksia. Eräällä iskusta kuvatulla videolla näkyy, kuinka jo savuavaan päämajaan iskeytyy toinen ohjus, jonka jälkeen savua ja sirpaleita lennähtää ulos rakennuksen katosta ja julkisivua koristavasta pylväiköstä.

Tiedotteessa todetaan, että erikoisjoukkojen huolellinen ja rohkea työ mahdollisti iskun toteuttamisen. Tämän jälkeen tarvittavat tiedot välitettiin Ukrainan ilmavoimille, joka iski päämajaan.

Toistaiseksi ei ole vahvistettu tietoa siitä, kuinka paljon ihmisiä kuoli tai loukkaantui iskussa. Erikoisjoukkojen mukaan tarkempia tietoja iskusta kuitenkin julkistetaan heti, kun se on mahdollista.

Venäjän puolustusministeriön mukaan iskun seurauksena kateissa on yksi henkilö. Miehitetyn Sevastopolin kuvernöörin Mihail Razvozhajevin mukaan viisi ohjusta ammuttiin alas ja vain yksi osui kohteeseensa.

Ukraina on viime viikkojen aikana iskenyt lukuisiin kohteisiin Krimin niemimaalla. Kohteiksi on valikoitunut ilmatorjuntajärjestelmiä, lentotukikohta sekä merivoimien telakka. Jälkimmäisessä iskussa tuhoutui Venäjän merivoimien sukellusvene ja maihinnousualus.

Slowed down and zoomed-in footage of the Ukrainian Storm Shadow/SCALP ALCM slamming into (and through) the roof of the Russian Black Sea Fleet headquarters. pic.twitter.com/c8mas1OzAg

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 22, 2023