Iskeekö Ukraina jokilinjan yli?

Ukrainan suorittama onnistunut vastahyökkäys Harkovan alueella on herättänyt arveluita siitä, mihin maan asevoimien huomio tulee kohdistumaan seuraavaksi.

Eteneminen etelässä Hersonin alueella on ollut hitaampaa Venäjän suuremman joukkokeskityksen vuoksi. Operaation on arveltu olleen ainakin osittain hämäystä hyökkääjän huomion siirtämiseksi pois Harkovan seudulta.

Ukrainan presidentin sotilaallinen neuvonantaja Oleksi Arestovich kertoi keskiviikkona maan keskittyvän nyt Lymanin kaupungin valtaamiseen ja tien avaamiseen Luhanskin seudulle. Arestovichin mukaan Ukraina sai vetäytyviltä venäläisjoukoilta sotasaaliiksi kalustoa noin kolmen prikaatin muodostamiseksi.

Rintaman koillisosa vakiintui hätkähdyttävän nopeasti edenneen vastahyökkäyksen myötä Oskil-joelle ja Izjumin kakkoispuolella Svatohirskin ympäristöön.

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n mukaan sotilaallisen tilanteen käänne on aiheuttanut paniikkia miehityshallinnossa. Muun muassa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n työntekijöiden kerrotaan laittaneen kiinteistöjään myyntiin Krimin niemimaalla. Pakkovärvättyjen separatistijoukkojen taistelutahdon arvioidaan laskeneen entisestään.

Saatavilla olevien tietojen perusteella Ukrainan joukot ovat jatkaneet hyökkäyksiä Donetskin pohjoisosissa ja Lymanissa, jossa BARS-reserviläisten ja separatistijoukkojen kerrotaan yrittäneen pidätellä ukrainalaisten etenemistä.

Venäläiset sotilasalan bloggaajat ovat nostaneet esiin tietoja, joiden mukaan Ukraina olisi valmistelemassa hyökkäystä myös Oskil-joen yli. Ukrainan kerrotaan rakentaneen ponttoonisillan Borovassa, joka sijaitsee noin 30 kilometriä Izjumin koillispuolella. ISW-ajatuspaja arvioi ukrainalaisjoukkojen jatkavan paikallisia hyökkäyksiä, joilla pyritään uhkaamaan Venäjän asemia joen itäpuolella.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjällä ei ole todennäköisesti tarpeeksi joukkoja Ukrainan etenemisen pysäyttämiseksi. Alueelle ei ole siirretty viime päivinä uusia vahvistuksia.

A comparison of the Kharkiv frontline today vs one week ago. pic.twitter.com/ChEnm6cytv

— Ukraine War Map (@War_Mapper) September 14, 2022