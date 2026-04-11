Iskeekö takatalvi? Suomea suojaa lämmin kupla

Tänä vuonna arvaamattomat kylmänpurkaukset ja niiden mukanaan tuomat takatalvet suuntautuvat muualle kuin Pohjois-Eurooppaan, kertoo Foreca. Erityisesti Kanadassa ja Siperiassa on edessä kylmä huhtikuu.

Suomi ja muu Pohjois-Eurooppa näyttävät ennusteiden mukaan olevan tänä keväänä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kylmän ilman purkaukset eivät pääse alueelle.

– Muodostamme parhaillaan lämpimän ilman alueen, joka näyttää torjuvan arktista ilmaa. Euroopan suursäätilanne on muuttunut korkeapainevoittoiseksi, ja sulkukorkeapaine toimii tehokkaana esteenä takatalville, Forecalta kerrotaan.

Säätilanteessa on odotettavissa nopeasti lämpeneviä iltapäiviä, mutta kirkkaat taivaat ja heikko tuuli pitävät yöt edelleen kylminä, ja yöpakkaset jatkuvat.

Ennusteiden mukaan on aiempaa todennäköisempää, ettei Suomeen osu tänä keväänä enää laajoja takatalvia. Kevään kehitys voi edetä suoraviivaisesti kohti kesää.

Jos nykyinen suursäätilanne jatkuu kuun loppuun asti, keväästä voi tulla poikkeuksellisen lämmin ja nopeasti etenevä.