ISIS-oikeudenkäynti alkanut Belgiassa

Belgiassa on alkanut maan historian suurin oikeudenkäynti, joka käsittelee Brysselissä vuonna 2016 tapahtuneita terrori-iskuja, uutisoi Euronews. Iskut olivat maan tuhoisimmat rauhan aikana tapahtuneet veriteot, joissa menehtyi 32 ihmistä ja loukkaantui yli 340.

Kuusitoista uhreista menehtyi kahden itsemurhapommittajan iskiessä Zaventemin lentokentälle. Toiset kuusitoista uhria saivat surmansa vain minuutteja myöhemmin, kun toinen itsemurhapommittaja räjäytti itsensä metrovaunussa Maelbeekin asemalla Brysselin keskustassa.

Syytettynä on kymmenen miestä, joiden uskotaan kuuluvan iskut suorittaneeseen soluun. Yksi syytetyistä on Salah Abdeslam, joka on lisäksi ainoa elossa oleva Pariisin terrori-iskuihin marraskuussa 2015 osallistunut henkilö.

Yhdeksän syytetyistä saanee tuomion saadessaan elinkautisen, kun solun kymmenennelle jäsenelle povataan kymmenen vuoden vankeusrangaistusta. Yhden syytetyistä oletetaan kuolleen Syyriassa, mutta oikeudenkäyntiin hän osallistuu silti poissaolevana.

Iskut tapahtuivat vain neljä päivää sen jälkeen, kun Belgian poliisi oli pidättänyt Abdeslamin Brysselin Molenbeekissa sijainneessa asunnossa. ISIS ilmoitti myöhemmin olleensa iskujen takana, syyttäen Belgiaa ’’islamin vastaisesta sodasta’’.

Oikeudenkäynnissä kuullaan satoja todistajia ja uhreja. Prosessin odotetaan kestävän ainakin kesäkuuhun asti.