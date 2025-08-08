Verkkouutiset

Mökkimaisema Keuruun Huhkojärvellä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Isännöitsijä IS:lle: Tämä virhe voi pilata mökin arvon nopeasti

  • Julkaistu 08.08.2025 | 14:42
  • Päivitetty 08.08.2025 | 14:42
  • Mökkeily
Mökin säännöllinen huoltaminen on tärkeää.
Mökkiä ei tule jättää pitkäksi aikaa tyhjilleen, sanoo isännöitsijänä Lapissa toimiva Pirre Mahlberg Ilta-Sanomille.

– Käyttämättömyys saa mökin rapistumaan ennenaikaisesti. Se on ehdottomasti suurin moka, mitä voi tehdä, hän sanoo.

Myös mökin säännöllinen ja huolellinen huoltaminen on tärkeää. Esimerkiksi ilmanvaihtoon liittyvät teknologian kanssa tulee olla tarkkana, Mahlberg ohjeistaa.

Erilaiset omat viritykset kannattaa jättää pois, jos mökissä on ilmanvaihtokone.

– Mökki menee pilalle, kun ilmavaihto tukkeutuu ja toimii väärissä paikoissa.

Myös katon kunnon tarkistus ja rännien puhdistaminen ovat tärkeitä toimenpiteitä mökin arvon säilyttämisen kannalta. Esimerkiksi ränneihin jäävät männynneulaset voivat aiheuttaa tukoksen, jonka myötä vesi päätyy mökin rakenteisiin.

Mikäli mökki jätetään talven ajaksi kylmilleen, on putket tyhjennettävä vedestä.

– Vesi laajenee jäätyessään ja rikkoo putken taatusti.

