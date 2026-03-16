IS: Yleinen tapa voi tuhota puhelimesi akun

Yleinen tapa ladata puhelinta voi koitua laitteen akun kohtaloksi. Asiasta varoittaa Ilta-Sanomat.

Vaara liittyy viime vuosina voimakkaasti yleistyneeseen pikalataamiseen. Sen avulla tyhjäkin akku latautuu täyteen vain murto-osassa siitä ajasta mikä tavallisessa latauksessa kestäisi.

Ilmiöllä on kuitenkin kääntöpuolensa.

– Yleisesti ottaen pikalataaminen, ja aivan täyteen lataaminen suurella virralla, voi pikkaisen nopeammin heikentää akkua, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n akkuasiantuntija ja tiiminvetäjä Ari Hentunen sanoo IS:lle.

Aalto-yliopiston professori Tanja Kallio varoitti samasta asiasta aiemmin Verkkouutisten haastattelussa. Hänellä on antaa vastaus siihen, miksi pikalataus on niin haitallista laitteen akulle.

– Pikalataus nopeuttaa akussa tapahtuvia sivureaktioita ja on sillä tavalla haitallinen akun kestävyydelle. Sanoisin, että pikalatausta kannattaa käyttää silloin tällöin, jos sille on tarvetta. Pääsääntöisesti kuitenkin välttäisin sitä, ja suosisin hidasta latausta, Kallio sanoi VU:lle.

Pidemmän päälle akun hidas lataus onkin Kallion mukaan paras vaihtoehto. Tämä perustuu hänen mukaansa siihen, että hitaan latauksen aikana puhelimen akussa tapahtuu vähemmän haitallisia sivureaktioita.

Kuten tiedämme, älypuhelinten akut heikkenevät nopeasti jo parin vuoden käytön jälkeen. Omalla toiminnallaan akun käyttöikää voi kuitenkin pidentää merkittävästi. Kallion mukaan akun materiaalien kestävyyden kannalta akun varaus olisi kannattavinta pitää 20-80 prosentin välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puhelimen akkua ei tulisi ladata yli 80 prosenttiin eikä vastaavasti päästä alle 20 prosentin varaustason.

Akun ikää saa pidennettyä myös oikeanlaisilla lataustavoilla – kuten välttämällä akulle vaarallista pikalatausta.

