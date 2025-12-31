IS: Tietynlaiset oireet jalassa ovat hälytysmerkki

Jos pohje turpoaa tai kipeytyy vain toispuoleisesti ilman selvää syytä, taustalla voi olla laskimoveritulppa. Asiantuntijat varoittavat asiasta Ilta-Sanomien haastattelussa ja korostavat, että tällaisessa tilanteessa on syytä hakeutua viipymättä päivystykseen.

– Jos tulee uusi ja outo jalkakipu, tuntuu astumiskipua ja pohje turpoaa, se on hälytysmerkki, että pitää lähteä päivystykseen, toteaa hyytymissairauksien professori Riitta Lassila.

Veritulppaan voivat viitata myös yleisoireet, kuten hengenahdistus ja pulssin kiihtyminen. Epäilyyn on syytä suhtautua vakavasti, sillä hoitamaton laskimoveritulppa voi edetä hengenvaaralliseksi. Tukoksesta irronnut hyytymä voi kulkeutua verenkierron mukana keuhkoihin ja aiheuttaa äkillisen keuhkoveritulpan.

Asiantuntijoiden mukaan veritulppa on yleensä melko suoraviivainen todeta, ja hoito voidaan aloittaa päivystyksessä heti verenohennuslääkityksellä. Useimmissa tapauksissa hoitona riittää suun kautta otettava lääke.

Veritulpan riskiä lisäävät muun muassa korkea ikä, mutta myös perinnöllinen alttius, tupakointi, ylipaino, estrogeenia sisältävien valmisteiden käyttö sekä pitkäaikainen paikallaanolo, esimerkiksi matkustamisen tai sairauden yhteydessä.

Veritulppa voi muodostua useisiin kehon osiin, kuten ala- ja yläraajoihin, keuhkoihin, aivoihin sekä vatsan alueen elimiin. Oireet vaihtelevat tukoksen sijainnin mukaan, minkä vuoksi äkilliset ja selittämättömät oireet on aina syytä ottaa vakavasti ja tarkistuttaa.