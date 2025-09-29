IS: Tämä tapa kuntosalilla ärsyttää monia

Lapsen ottaminen mukaan kuntosalille saa monet suomalaiset ärsyyntymään, ilmenee Ilta-Sanomien tekemästä kyselystä. Osalla vanhemmista on tapana ottaa lapsi mukaan kuntosalikäynnin ajaksi, sillä he eivät ole etsineet tai löytäneet lapselle hoitopaikkaa.

Moni vastaaja perusteli kantaansa turvallisuudella. Vastaajia huoletti se, että pieni lapsi voi helposti loukata itsensä.

– Rautaa ei oikein voi liikutella, jos lähellä on pieniä lapsia. Jotta voin keskittyä liikkeeseen, minun pitää olla varma etten aiheuta vaaraa kenellekään ympärilläni. Monet laitteet voivat murtaa sormia, raajoja ja esimerkiksi vipuvarrella toimivat jalkaprässit tehdä jotain vielä pahempaa. Isojen liikeratojen kahvakuulaliikkeet ja painonnostoliikkeet ovat puhtaasti hengenvaarallisia, jos lapsi sattuu raudan tielle, yksi vastaajista kertoo IS:lle.

Lasten tuominen mukaan kuntosalille ärsytti monia vastaajia myös siksi, että lasten koetaan haittaavan muiden keskittymistä kuntosaliharjoitteluun.

– Pienet lapset kuntosalilla on turvallisuusriski, etenkin nykypäivänä, kun vanhemmat eivät enää komenna lapsiaan, vaan antavat juosta ja remuta ympäri salia, toinen vastaaja kommentoi.