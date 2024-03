Vankilassa helmikuussa kuollut venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi haudattiin eilen Moskovassa. Häntä muisteltiin myös ympäri Venäjän järjestetyissä spontaaneissa muistotilaisuuksissa.

Ulko­poliit­tisen instituutin ohjelma­johtaja Arkady Moshes kertoo Ilta-Sanomille yllätty­neensä siitä, kuinka moni uskalsi osallistua hautajaisiin tai käydä muuten muista­massa Navalnyita.

– Ei pelkästään tänään vaan myös muina päivinä on ollut enemmän toimintaa kuin olin odottanut. Ajattelin, että olisi vähemmän ihmisiä, joilla olisi rohkeutta mennä kaduille, Moshes sanoo Ilta-Sanomille.

Venäläisen ihmisoikeusjärjestön OVD-infon mukaan Venäjän poliisi oli ottanut kiinni ainakin 125 ihmistä Navalnyin hautajaispäivän mielenosoituksissa lähes parissakymmenessä eri kaupungissa.

Valtaosa kiinniotoista on tapahtunut muualla kuin Moskovassa, jossa tilanne on tiettävästi pysynyt rauhallisena. Poliisi on esimerkiksi sallinut surijoiden mennä hautausmaalle vielä sen virallisen sulkemisajan jälkeen.

Moshes arvioi tilanteen pysyneen rauhallisena useamman tekijän vaikutuksesta. Ensinnäkin kyse on loppujen lopuksi kuitenkin hautajaisista ja surijoiden laaja kiinniottaminen ja yhteenotot voisivat aiheuttaa myös laajempia mielenilmauksia.

– Voi olla, että on ollut jonkinlainen poliittinen ymmärrys siitä, että ihmisiä osallistuu hautajaisiin, mutta kiinniotot olisivat voineet lisätä negatiivista suhtautumista hallintoon, Moshes sanoo.

Hallinto myös ymmärtää, etteivät surevat ihmiset ole uhka. Oppositio on edelleen ajettu ahtaalle eikä laajamittainen hallinnon vastainen toiminta ole käytännössä mahdollista.

Myös tulevilla presidentinvaaleilla voi olla vaikutusta, vaikka presidentti Vladimir Putinin kaikki todelliset haastajat ovatkin suljettu ulkopuolelle. Moshesin mukaan vastatoimet olisivat voineet olla kovemmat, jos hautajaiset olisi pidetty vasta vaalien jälkeen.

Moshes muistuttaa, että toisinajattelijoiden ja Putinin kriitikoiden vainoaminen ja sorto jatkuu. Navalnyi jätti kuitenkin suuren aukon venäläiseen oppositioon.

– Navalnyi oli moraalinen auktoriteetti ja hänet oli eliminoitava ja poistettava politiikan kentältä. Ketään sellaista ei ole enää jäljellä, Moshes päättää.