IS: Tämä aamuinen tapa voi pilata hampaasi

Sitruunaveden suosio on kasvanut viime vuosina. Sitä ei kuitenkaan saisi juoda heti aamulla, hammaslääkäri Veera Rokka varoittaa Ilta-Sanomille.
Syynä on juoman happamuus, mikä voi aiheuttaa hammaskiilteen eroosiota. Sitruunaveden pH-arvo on 2,4 eli kyseessä on erittäin hapan juoma.
– Jos tällaisen aamudrinkin haluaa juoda, kannattaa se nauttia aamiaisen yhteydessä, Rokka neuvoo IS:lle.
Hampaiden terveyden kannalta erityisen haitallinen tapa on hörpiskellä sitruunavettä hiljalleen.
– Jos ottaa hörpyn aina puolen tunnin välein, suun tila ei ehdi ikinä parantua vaan pH-arvo suussa on jatkuvasti hapan, Rokka toteaa.