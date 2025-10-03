Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Sitruunavettä ei kannata juoda heti aamulla. PIXABAY

IS: Tämä aamuinen tapa voi pilata hampaasi

  • Julkaistu 03.10.2025 | 16:09
  • Päivitetty 03.10.2025 | 16:09
  • Terveys
Hammaslääkäri varoittaa yleistyneestä trendistä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Sitruunaveden suosio on kasvanut viime vuosina. Sitä ei kuitenkaan saisi juoda heti aamulla, hammaslääkäri Veera Rokka varoittaa Ilta-Sanomille.

Syynä on juoman happamuus, mikä voi aiheuttaa hammaskiilteen eroosiota. Sitruunaveden pH-arvo on 2,4 eli kyseessä on erittäin hapan juoma.

– Jos tällaisen aamudrinkin haluaa juoda, kannattaa se nauttia aamiaisen yhteydessä, Rokka neuvoo IS:lle.

Hampaiden terveyden kannalta erityisen haitallinen tapa on hörpiskellä sitruunavettä hiljalleen.

– Jos ottaa hörpyn aina puolen tunnin välein, suun tila ei ehdi ikinä parantua vaan pH-arvo suussa on jatkuvasti hapan, Rokka toteaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)