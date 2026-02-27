IS: Suomessa on alkamassa uusi epidemia

Suomessa on alkamassa uusi epidemia, kertoo Ilta-Sanomat. Tartuntojen määrä on yli kaksinkertaistunut vain kahdessa viikossa.
Kyse on RS-viruksen aiheuttamista tartunnoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämään tartuntarekisteriin kirjattiin pelkästään viikon 8 aikana yhteensä yli 200 kappaletta. Vielä aiemmalla viikolla 7 tartuntoja oli noin 80.
Tartuntojen voimakas kasvu on havaittu myös HUS-yhtymässä.
– Voi jo sanoa, että epidemia on käynnissä, HUSin infektiolääkäri Asko Järvinen sanoo IS:lle.
RSV on influenssan tavoin hengitystieinfektio. Sen oireet ovat hyvin samanlaiset influenssan kanssa.
Järvisen mukaan perusterveille se on ”flunssa muiden joukossa”. Ikäihmisille tauti voi aiheuttaa jopa sairaalahoitoa.