IS: Suomessa on alkamassa uusi epidemia

Tartunnat ovat voimakkaassa kasvussa.
Jalankulkijoita Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Suomessa on alkamassa uusi epidemia, kertoo Ilta-Sanomat. Tartuntojen määrä on yli kaksinkertaistunut vain kahdessa viikossa.

Kyse on RS-viruksen aiheuttamista tartunnoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämään tartuntarekisteriin kirjattiin pelkästään viikon 8 aikana yhteensä yli 200 kappaletta. Vielä aiemmalla viikolla 7 tartuntoja oli noin 80.

Tartuntojen voimakas kasvu on havaittu myös HUS-yhtymässä.

– Voi jo sanoa, että epidemia on käynnissä, HUSin infektiolääkäri Asko Järvinen sanoo IS:lle.

RSV on influenssan tavoin hengitystieinfektio. Sen oireet ovat hyvin samanlaiset influenssan kanssa.

Järvisen mukaan perusterveille se on ”flunssa muiden joukossa”. Ikäihmisille tauti voi aiheuttaa jopa sairaalahoitoa.

