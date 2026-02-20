IS: Suomen paras uimahalli selvisi

Jyväskylän Aalto-Alvari on valittu Suomen parhaaksi uimahalliksi, ilmenee Ilta-Sanomien tekemästä kyselystä. Uimahalli on nimetty sen suunnitelleen arkkitehti Alvar Aallon mukaan.
Uimahalli sai vastaajilta kehuja monipuolisuudestaan.
– Aaltoalvari on toimiva virikkeellinen kokonaisuus, joka aktivoi liikkumaan. Uintia, vesijuoksua ja ohjattu virtuaalivesijumppa, eräs vastaaja kertoi.
Toiseksi parhaaksi sijoittui Lempäälän uimahalli eli Vesimaailma Louhi. Se hävisi Aaltoalvarille vain niukasti. Kolmannelle sijalle ylsi Helsingin Yrjönkadun uimahalli.
Kyselyyn vastasi yli 2 400 ihmistä.