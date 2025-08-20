Verkkouutiset

Tallink Siljan alus Silja Serenade Helsingin edustalla. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

IS: Risteilylaiva kallistui Suomenlahdella yöllä – ”pitääkö laittaa vaatetta päälle”

  • Julkaistu 20.08.2025 | 12:48
  • Päivitetty 20.08.2025 | 12:56
  • Liikenne
Kyseessä ei ollut vaaratilanne.
Silja Serenade -risteilylaiva teki Itämerellä yllättävän käännöksen keskiviikon vastaisena yönä, kertoo Ilta-Sanomat. Aluksen kallistuminen herätti huolta osassa matkustajista.

– Heräsimme siihen, että yhtäkkiä laiva kääntyi ja naapurihytistä tippui tavaroita. Laiva oikeni, mutta sen jälkeen laivaa käännettiin vielä jyrkemmin, hytissä nukkunut matkustaja kertoo Ilta-Sanomille.

– Alkoi olla tunne, että pitääkö laittaa vaatetta päälle.

Kallistuminen tuntui rajulta. Aluksen infosta ei vastattu puhelimeen, eikä matkustajille tiedotettu mitään tapahtuneesta.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd vahvistaa tilanteen Ilta-Sanomille. Mitään vaaratilannetta ei hänen mukaansa ollut.

– Kyseessä oli laivan navigointiin liittyvä toiminta. Reitillä operoitiin käsiohjauksella ja laivan peräsimiä käytettiin liian suurella kulmalla, jolloin laiva kallistui.

