Paperitoukkaa (kuvassa) voi olla vaikea erottaa sokeritoukasta. Wikimedia Commons / Bj.Schoenmakers

IS: Nämä asiat tuholaistorjuja tekee omassa kodissaan aina

  • Julkaistu 04.09.2025 | 15:57
  • Päivitetty 04.09.2025 | 15:57
  • Asuminen
Pahvilaatikoita ei kannata säilöä asunnossa.
Erilaiset tuholaiset ovat kodeissa yhä suurempi riesa. Niitä voi kulkeutua kotiin matkoilta tai verkkokauppojen tilauksista.

Tuholaistorjuntayrityksessä työskentelevä Mikko Korhonen kertoo Ilta-Sanomissa, mitä sääntöjä omassa kodissaan noudattaa. Hänen mukaansa pahvilaatikoita ei kannata säilyttää kotona pidempään kuin on tarve, sillä niiden mukana voi tulla paperitoukkia.

– Ei missään nimessä. Pahvilaatikot kannattaa purkaa mahdollisimman nopeasti pois lattioilta. Muovilaatikko on säilytykseen parempi.

– Itsekin olen käyttänyt pahvisia muuttolaatikoita parikymppisenä, mutta en enää, paljastaa Korhonen, joka on Pestes Oy:n operatiivinen johtaja.

Korhonen on tarkka myös keittiössä. Hän kertoo säilyttävänsä kuiva-aineita omissa tiiviissä astioissaan, jotta kotiin mahdollisesti esimerkiksi elintarvikkeiden mukaan kulkeutuvat tuholaiset eivät saa yhtä helposti vahinkoa aikaiseksi.

Lisäksi hän vinkkaa pitämään kodin siistinä, jolloin tuholaisille on siellä vähemmän syötävää.

