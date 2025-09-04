IS: Nämä asiat tuholaistorjuja tekee omassa kodissaan aina

Erilaiset tuholaiset ovat kodeissa yhä suurempi riesa. Niitä voi kulkeutua kotiin matkoilta tai verkkokauppojen tilauksista.
Tuholaistorjuntayrityksessä työskentelevä Mikko Korhonen kertoo Ilta-Sanomissa, mitä sääntöjä omassa kodissaan noudattaa. Hänen mukaansa pahvilaatikoita ei kannata säilyttää kotona pidempään kuin on tarve, sillä niiden mukana voi tulla paperitoukkia.
– Ei missään nimessä. Pahvilaatikot kannattaa purkaa mahdollisimman nopeasti pois lattioilta. Muovilaatikko on säilytykseen parempi.
– Itsekin olen käyttänyt pahvisia muuttolaatikoita parikymppisenä, mutta en enää, paljastaa Korhonen, joka on Pestes Oy:n operatiivinen johtaja.
Korhonen on tarkka myös keittiössä. Hän kertoo säilyttävänsä kuiva-aineita omissa tiiviissä astioissaan, jotta kotiin mahdollisesti esimerkiksi elintarvikkeiden mukaan kulkeutuvat tuholaiset eivät saa yhtä helposti vahinkoa aikaiseksi.
Lisäksi hän vinkkaa pitämään kodin siistinä, jolloin tuholaisille on siellä vähemmän syötävää.