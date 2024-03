IS: Näin uusi EU-asetus vaikuttaa pullonpalautukseen

EU:n jäsenmaat hyväksyivät perjantaina sovun uudesta pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta, jonka myötä merkittävä osa juomapakkauksista käytettäisiin uudelleen sellaisenaan. Asetuksen lopullinen muoto selvinnee kevään mittaan, uutisoi Ilta-Sanomat.

Suomen nykyinen pullopanttijärjestelmä perustuu siihen, että palautetut pullot ja tölkit kiertävät raaka-aineena. Ne litistetään, murskataan ja kierrätetään uusien pakkauksien raaka-aineeksi. Ympäristöministeriö kertoi perjantaina viestipalvelu X:ssä jättäneensä ehdotuksesta poikkeuslausuman, sillä säännöksissä ei ole huomioitu riittävästi Suomen pullonpalautusjärjestelmän korkeaa kierrätysastetta, joka on yli 85 prosenttia.

Panimoliitto ei ole tyytyväinen perjantaiseen päätökseen.

– Asetuksen muotoilut harmittavat kyllä todella paljon. Toki on nähty, että EU:n lakihankkeisiin voi tulla muutoksia vielä kalkkiviivoillakin, ja näin me toivomme nyt käyvän, Panimoliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen kertoo Ilta-Sanomille.

Loikkasen mukaan uudet pakkaussäännöt toisivat ikäviä muutoksia myös kuluttajien arkeen. Jos nykyisen pullonpalautusjärjestelmän lisäksi jouduttaisiin ottamaan käyttöön toinen järjestelmä, tulisi kuluttajan tietää, mitkä juomapakkaukset palautetaan mihinkin järjestelmään.

Elintarviketeollisuusliitossa uudet pakkaussäännöt otetaan vastaan kaksijakoisesti. Liiton vastuullisuusjohtaja Satumaija Levónin mukaan lopputulokseen saadaan paljon suomalaisten yritysten ja elintarviketeollisuuden näkökulmasta tärkeitä muutoksia, mutta asetus kohtelee epäoikeudenmukaisesti juomia valmistavia yrityksiä.

– Toisaalta olemme tyytyväisiä, että herkästi pilaantuvat maitojuomat rajattiin vaatimusten ulkopuolelle. Toisaalta taas olemme pettyneitä siihen, että hyvin toimivaa pullonpalautusjärjestelmäämme ei tunnisteta vaihtoehdoksi, Levón kommentoi.

Levónin mukaan uusi asetus edellyttää sitä, että Suomen nykyisen pullonpalautusjärjestelmän rinnalle on luotava toinen järjestelmä uudelleenkäytettäville pakkauksille, jotka pestäisiin ja täytettäisiin uudelleen. Uudistuksen hintalappu on kallis.

– On arvioitu, että juomapakkausten uudelleenkäyttöjärjestelmä ja sen pystyttäminen edellyttäisivät teollisuudelta satojen miljoonien eurojen investointeja uusiin tuotantolaitteisiin. Vuosittaiset, koko järjestelmän ylläpitämiseen menevät kustannukset yltävät kymmeniin miljooniin euroihin, Levón sanoo.

Euroopan parlamentti on suhtautunut suopeasti poikkeuksiin juomapakkausten uudelleenkäytössä silloin, kun kierrätysaste on ollut riittävän korkea. Neuvosto on suhtautunut poikkeuksiin nihkeämmin.

– Toivon, että suomalaiset päättäjät ja virkamiehet jatkavat työskentelyä sen eteen, että toimeenpanovaiheessa asetukseen pystytään lisäämään joustavuutta, Levón sanoo.