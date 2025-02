IS: Miksi uimahallin saunassa pitää olla alasti?

Monessa uimahallissa on sääntönä, että saunaan ei saa mennä uimapuvussa. Silti monet rikkovat tätä sääntöä joko tietämättään tai tietoisesti. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Helsingin liikuntapalveluiden tiimiesihenkilö Teemu Raatikaisen mukaan sille on useita syitä, miksi saunaan on mentävä ilman uimapukua.

Ensimmäinen syy on, että uimapuku saattaa olla entuudestaan likainen, ja se likaantuu entisestään hikoillessa. Silloin lika voi kulkeutua takaisin allasosastolle. Uimapuvusta myös tippuu vettä lauteille, mikä ei Raatikaisen mukaan tee hyvää puuosille.

– Kolmas asia on se, että uimapukuun on uidessa saattanut jäädä klooria ja saunassa se höyrystyy. Ja neljäs syy on ihan yksinkertaisesti suomalainen saunakulttuuri, Raatikainen toteaa IS:lle.

Hänen mukaansa sääntöä kuitenkin rikotaan jatkuvasti. Helsingin uimahalleissa henkilökunta joutuu puuttumaan sääntörikkomuksiin Raatikaisen mukaan joka päivä.

Joissakin kylpylöissä on sallittua mennä saunaan uimapuvun kanssa. Raatikainen arvioi, että erilaiset käytännöt voivat aiheuttaa asiakkaissa sekaannuksia.