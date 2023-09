IS: Miksi ISIS-leiriläiset haluttiin Suomeen?

Euroopan maissa yleisenä käytäntönä on ollut, että palaavat ISIS-naiset on otettu kiinni jo lentokentällä. Samalla heidän lapsensa on otettu viranomaisten huostaan. Suomeen saapuneiden yhdeksän naisen ja 26 lapsen kohdalla näin ei ole toimittu.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne puolustaa Ilta-Sanomissa entisen ulkoministerin ja nykyisen presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston (vihr.) toimintaa al-Holin leirin naisten kotiuttamisessa.

Monet kansanedustajat vaativat viime vaalikaudella selvennystä siihen, miksi ulkoministeri halusi ISIS-leiriläisiä Suomeen.

– Ulkoministeri Haavisto toteutti hallituksen periaatepäätöstä lasten kotiuttamisesta, ja se oli aivan oikea linja. Tilanteeseen vastaamisen mahdolliset puutteet Suomen päässä eivät nähdäkseni tätä mitenkään muuta, Atte Harjanne sanoo IS:lle.

Suomen toimintaa on moitittu lepsuksi, sillä muualla Euroopassa ISIS-kalifaatissa eläneitä naisia on tuomittu pitkiinkin vankeusrangaistuksiin. Suomessa kiristettiin terrorismilakeja tukitoimien osalta vasta viime vuonna. Lakia ei voi kuitenkaan soveltaa taannehtivasti aiempiin tapahtumiin.

Helsingin Sanomien mukaan vain kahden ISIS-naisen esiselvitys on edennyt esitutkintaan. Rikosnimike on ihmiskauppa.

Ulkoasiain­valio­kunnan vara­puheen­johtaja Sofia Vikmanin (kok.) mukaan seuraavien vastaavien tapausten kohdalla Suomen lainsäädännön on vastattava verrokkimaita. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo uudistaa terrorismilainsäädännön kokonaisuudessaan.

Sofia Vikmanin mukaan on tärkeää, että ihmiset, jotka ovat tietoisesti menneet konfliktialueelle ja osallistuneet terroristiseen toiminnaan saatetaan vastuuseen teoistaan.