IS: Mika Salmisen puheille rankkaa arvostelua

Lapin sairaanhoitopiirin sekä Länsi-Pohjan keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ovat Ilta-Sanomien haastattelussa hämmentyneitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen kommenteista, joiden mukaan väitteet koronarokotusten suojaustehon laskusta olisivat disinformaatiota.

– Olen erittäin huolestunut. Kaiken kaikkiaan on huolestuttavaa, että tämäntyyppinen kommentti annetaan, kun THL on juuri tullut niihin samoihin tuloksiin, joihin kansainvälinen tiedeyhteisö on jo keväällä päässyt. Meillä on hyvin vankka tutkimusnäyttö siitä, että kolmannen rokotteen suojausteho heikkenee yli 60-vuotiaissa kolmen ja neljän kuukauden kohdalla kuin myös sairastetun taudin antama suoja, Broas kommentoi IS:lle.

Hänen mukaansa Salmisen kommentti syö pohjaa THL:n omalta uskottavuudelta.

– On hyvin vaikeaa ymmärtää, miksi tällainen kommentti annetaan. Se aiheuttaa luottamuspulaa THL:n omaa toimintaa kohtaan, mikä on erittäin vakava asia koko yhteiskunnan kannalta.

Myös Lehtonen pitää Salmisen kommenttia erikoisena.

– Maailmalla yleisesti todetaan, että rokotesuojaa on hyvä yli 60-vuotiaissa ja riskiryhmissä vahvistaa. Yhdysvalloissa ja läntisessä Euroopassa mielipide on, että vanhemmat ihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat tarvitsevat neljännen rokotteen. THL itse suosittaa neljänsiä rokotuksia 1. syyskuuta alkaen näille ryhmille. Tässä valossa Salmisen kommentti on hiukan ristiriitainen, Lehtonen sanoo.

– Onko siis niin, että nämä kansainväliset tutkimukset ovat hänen mielestään disinformaatiota? Ovatko THL:n omat linjaukset disinformaatiota?, Broas kysyy IS:ssä.