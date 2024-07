IS: Mansikoiden myyjiä haukutaan torilla ahneiksi

Mansikoiden hinnat ovat nousseet pilviin heinäkuussa Etelä-Suomessa. Ilta-Sanomat kertoo, että Helsingin kauppatorilla noin 500 gramman rasia maksaa 5 euroa ja litrasta saa maksaa noin 8–8,5 euroa.

Yleensä heinäkuussa on tarjolla halpoja mansikoita noin 5-6 euron litrahintaan. Tänä vuonna tilanne on toinen.

– Mansikoista on pulaa, hinta on kallis. Ihmiset valittavat, että me torilaiset olemme ahneita, mutta ei, hinta on oikeasti tukussa kallis, kertoo mansikoita torilla myyvä Abdulkadir Ozkahveci IS:lle.

Asiakkailta hänen mukaansa tulee palautetta jatkuvasti.

Korkea hinta johtuu siitä, että mansikoista on jo pulaa. Erittäin lämmin loppukevät aikaisti satoa. Kesä on myös ollut kuiva.

– Yleensä heinäkuussa tulee pilvin pimein mansikkaa. Nyt oikeasti ei ole, Ozkahveci kertoo.