IS: Maailman suurin risteilyalus aloitti merikokeet Turun saaristossa

Turun saaristossa on liikkunut loka-marraskuun vaihteessa poikkeuksellisen isokokoinen laiva, uutisoi Ilta-Sanomat.

Kyseessä on Meyerin Turun telakalla rakennettu maailman suurin risteilyalus Icon of the Seas, jonka toimivuutta testataan nyt merikokeissa. Royal Caribbean Cruises -yhtiön tilaama alus on 365 metriä pitkä ja 50 metriä leveä.

Vertailun vuoksi, vuonna 2022 käyttöön otettu Viking Linen Viking Glory on pituudeltaan 222 metriä ja leveydeltään 35 metriä.

Kansia massiivisessa aluksessa on 20 kappaletta. Laivan yläkannella on muun muassa seitsemällä uima-altaalla varustettu vesipuisto, ja matkustajien iloksi alukselta löytyy myös minigolfia, seinäkiipeilyä sekä sisäsurffausta. Alusta liikuttaa kuusi kappaletta Wärtsilän moottoreita, jotka tuottavat yli 90 000 hevosvoiman tehon.

Matkustajia alukselle mahtuu 7 600 kappaletta, ja heistä huolehtii yhteensä 2 350 miehistön jäsentä.

Nyt tehtävissä merikokeissa aluksen toimivuutta testataan ennen kuin se luovutetaan eteenpäin. Turun saaristo on kokeille haastava ympäristö, sillä merireitit ovat kapeita ja karikkoisia. Kokeet on tarkoitus saada päätökseen vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen alus luovutetaan tilaajalle ja se siirtyy liikennöimään Karibialle.

Risteilyt aluksella eivät tule myöskään olemaan halpaa lystiä. Risteilykeskus.fi -palvelussa myydään jo risteilylippuja Miamista Väli-Amerikkaan suuntaaville risteilylle, joiden hinnat alkavat noin 4 000 eurosta ylöspäin. 79-neliöisestä Owner’s-sviitistä saa taas maksaa lähes 50 000 euroa.