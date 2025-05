IS: Kimmo Kiljusen lähipiirissä yhteyksiä estettyihin Venäjä-kauppoihin

Entisellä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalla Kimmo Kiljusella (sd.) on lukuisia Venäjä-kytköksiä. Asia ilmenee Ilta-Sanomien tekemästä selvityksestä.

Kiljunen erosi valiokunnan puheenjohtajan tehtävästä sen jälkeen, kun oli esittänyt ristiriitaisia näkemyksiä Suomen ulkopolitiikasta. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla Kiljunen syytti suomalaista mediaa myös ”russofobiasta” ja piti venäläisten kiinteistökauppojen kieltämistä rasistisena.

IS:n tekemän selvityksen mukaan Kiljusen lähipiiristä löytyy henkilöitä, joilla on yhteyksiä venäläistaustaisiin liikemiehiin ja kiinteistökauppoihin, jotka valtio on estänyt turvallisuussyistä. Kiljunen on tehnyt myös politiikan ulkopuolella yhteistyötä venäläistahojen kanssa esimerkiksi yrityskauppoihin liittyen.

Kiljunen on tullut tunnetuksi aktiivisena Venäjä-poliitikkona. Selvityksen mukaan myös hänen vaimollaan Svetlana Kiljusella on yhteyksiä venäläisiin liikemiehiin.

Kimmo Kiljunen ei kommentoinut asiaa IS:lle.

LUE MYÖS:

VU-Extra: Näin Kimmo Kiljunen puhui sanasta sanaan kohutilaisuudessa