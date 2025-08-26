IS: KD listasi kohteita – näistä puolue ei leikkaisi

Kristillisdemokraateille on tärkeää, että perhe-etuuksiin ei tule enää leikkauksia, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman tiistaina puolueen eduskunta- ja ministeriryhmän kesäkokouksessa Espoossa.
Myöskään leikkaukset sosiaaliturvaetuuksiin tai sote-palveluihin eivät käy kristillisille.
Östman sanoi puheessaan, että myös koulutus ja vapaa sivistystyö sekä maatalouden toimintaedellytykset on turvattava, eli niistä ei tule leikata.
– Mahdolliset lisäsäästöt kehitysyhteistyörahoihin eivät saa kohdentua kansalaisjärjestöjen kautta kanavoituvaan kehitysyhteistyöhön, Östman jatkoi listaa Ilta-Sanomien mukaan.
Kristillisdemokraatit suhtautuvat varauksella myös veronkorotuksiin.
– Emme pidä järkevinä sellaisia veronkorotuksia, joka haittaisivat kasvua ja työllisyyttä, Östman sanoi.
Sekä Östman että puolueen puheenjohtaja Sari Essayah pitivät tärkeänä sitä, että lisäsopeutuksia tehdään miljardin euron verran.