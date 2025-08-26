Verkkouutiset

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman puhuu puolueen eduskunta- ja ministeriryhmän kesäkokouksessa Espoossa., LEHTIKUVA / MIKKO STIG

IS: KD listasi kohteita – näistä puolue ei leikkaisi

  • Julkaistu 26.08.2025 | 14:31
  • Päivitetty 26.08.2025 | 14:31
  • Politiikka
Kristillisdemokraattien mukaan lisäsopeutuksia on tehtävä miljardin verran.
Kristillisdemokraateille on tärkeää, että perhe-etuuksiin ei tule enää leikkauksia, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman tiistaina puolueen eduskunta- ja ministeriryhmän kesäkokouksessa Espoossa.

Myöskään leikkaukset sosiaaliturvaetuuksiin tai sote-palveluihin eivät käy kristillisille.

Östman sanoi puheessaan, että myös koulutus ja vapaa sivistystyö sekä maatalouden toimintaedellytykset on turvattava, eli niistä ei tule leikata.

– Mahdolliset lisäsäästöt kehitysyhteistyörahoihin eivät saa kohdentua kansalaisjärjestöjen kautta kanavoituvaan kehitysyhteistyöhön, Östman jatkoi listaa Ilta-Sanomien mukaan.

Kristillisdemokraatit suhtautuvat varauksella myös veronkorotuksiin.

– Emme pidä järkevinä sellaisia veronkorotuksia, joka haittaisivat kasvua ja työllisyyttä, Östman sanoi.

Sekä Östman että puolueen puheenjohtaja Sari Essayah pitivät tärkeänä sitä, että lisäsopeutuksia tehdään miljardin euron verran.

