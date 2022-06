IS: Käytetyille dieselautoille ei löydy enää ostajia

Dieselautoja kauppaavat yksityismyyjät ovat vaikeuksissa, koska edes kohtuullisen hyväkuntoiset ja huolletut autot eivät enää käy kaupaksi. Asia käy ilmi Ilta-Sanomien soittokierroksesta myyjille.

Vielä muutama vuosi sitten 4-6 vuotta vanhat, noin 15 000 euron hintaiset ja hieman yli tai alle 100 000 kilometriä ajetut dieselfarmarit olivat kysyttyjä, mutta nyt tilannetta kuvaillaan synkäksi.

– Olet ensimmäinen joka soittaa, yhtään tarjousta ei ole tullut, kertoi Volkswagen Golf TDI Variantia myyvä kertoo IS:lle.

Ford Focus Wagon TDCi-dieselin omistaja kertoo myyvänsä autoa yksityisesti, koska autoliikkeet eivät halunneet ostaa kulkupeliä häneltä.

– Sanottiin suoraan, ettei näillä ole kuin käyttöarvoa. Tämä on tyttären auto ja nyt seisonnassa, koska dieselillä ajaminen on niin kallista. Ihan täysin toimiva hyvä auto, ja aika uusikin, eräs myyjä sanoo.

Autoja ei osta kukaan edes edullisella hinnalla.

– Olen tuonut näitä Ruotsista useita. Koronan aikanakin kolme. Tämä on ensimmäinen jota en saa myytyä edes alle omakustannehinnan. En varmuudella tuo Suomeen enää yhtään dieseliä, hinnat ovat tippuneet kannattavuuden alle, kertoi dieselmoottorisen Volvo V60 -farmarin myyjä IS:lle.

– Hallituksen pitäisi alentaa dieselin hintaa. Nyt diesel(polttoaine) on ollut jopa kalliimpaa kuin bensa. On ihan selvää, että kukaan ei halua dieselautoa jos hinnat voivat muuttua näin päin. Inflaatio syö (rahan) arvoa ja dieselautoilijoiden omaisuuden arvo laskee samalla. Tämä on (dieselillä ajaviin kohdistuva) varkaus, kertoo Opel Astra Sports Toureria kaupitteleva myyjä.