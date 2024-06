IS: Itä-Suomessa varauduttu asukkaiden evakuointiin

Kiristynyt tilanne Itärajalla näkyy vahvasti itäisen Suomen varautumissuunnitelmissa. Esimerkiksi Lappeenranssa on tarkistettu evakuointisuunnitelmia. Ne ovat nyt entistäkin yksityiskohtaisempia. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Vaikka Venäjän toimiin on varauduttu jo pitkään, sen Ukrainassa aloittama hyökkäyssota herätti Itä-Suomen aivan uudelle tasolle.

– Totta kai se skarppautti meitäkin, Lappeenrannan kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen kertoo IS:lle.

Aiemmin väestön evakuointilinjaukset laadittiin maakunnan ja kuntien mittapuulla. Nyt ne on viety Etelä-Karjalassa kylä- ja kaupunginosatasolle. Näin toimitaan myös Lappeenrannassa.

– Minkä verran missäkin kaupungin­osassa on ihmisiä, minkä ikäisiä he ovat ja kuinka monella on mahdollisuus lähteä liikkeelle omalla autolla, Meuronen listaa suunnitelmissa läpikäytyjä kysymyksiä.

Lappeen­rannassa on arvioitu, että suurin osa keskustan ulkopuolella asuvista pääsee lähtemään omalla autolla. Kaupungin keskustassa tilanne on toinen.

– Siellä on huomattavasti enemmän porukkaa ilman omaa autoa. Heitä varten on suunniteltu yhteiskunnan järjestämiä kuljetuksia, Meuronen summaa.