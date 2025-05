Koko energiajärjestelmä on valtavassa murroksessa. Kantaverkko­yhtiö Fingridin mukaan Suomessa on vireillä satakunta uutta datakeskusta. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan niitä voi olla ”pinnan alla” suunnitteilla jopa kaksisataa. Sitä myötä sähköverkko on koetuksella, ja sähkölaskujen odotetaan kallistuvan, kun uudelle teollisuudelle rakennetaan verkkoa, kertoo Ilta-Sanomat.

Määrä ei kerro koko totuutta, sillä datakeskukset ovat myös entistä suurempia. Kun ne ennen olivat kymmeniä megawatteja, nyt ne ovat satoja. Maailmalla puuhataan jo tuhansien megawattien jättiläisiä.

Sähkönkysynnän nopea kasvu yllätti Fingridin.

– Onhan tämä suunniteltu kehitys ihan hurja tällä hetkellä. Kaikki tapahtuu yhtäkkiä viisinkertaisella nopeudella, verkon suunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä sanoo IS:lle.

Sähköverkon siirtokapasiteetti on koetuksella. Fingrid ei pysty pariin vuoteen liittämään uusia suurkuluttaja-asiakkaita verkkoon Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa tai Hämeessä.

Kotitalouksien sähkölaskujen kallistuminen näyttää IS:n mukaan väistä­mättömältä. Jyrinsalo pitää sitä hintana Suomen talouskasvun mahdollistamisesta.

– Varmaan kuluttajatkin haluavat, että maassa on yleistä hyvinvointia. Onko se sitten parempi, että maahan ei tule työpaikkoja mutta sähkölasku pysyisi pienempänä?

Hänen mukaansa kallistuvilla sähkölaskuilla ei pidä kuitenkaan ”pelotella”.

– Jos maahan tulee runsaasti uutta kulutusta, tulee siirtolaskuille myös uusia jakajia eivätkä yksikköhinnat välttämättä edes nouse.