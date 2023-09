IS: Business Finlandin entistä työntekijää syytetään miljoonien eurojen kavaltamisesta

Business Finlandin entisen työntekijän epäillään kavaltaneen veronmaksajien rahaa miljoonien eurojen edestä, kertoo Ilta-Sanomien laaja artikkeli.

Suomalaisnainen eli vuosikaudet luksuselämää New Yorkissa. Hänen työnantajansa Finpro alkoi vuonna 2017 epäillä naisen kavaltaneen miljoonakaupalla suomalaisten veronmaksajien rahaa. Potkut saadessaan vuonna 2018 nainen tienasi 6800 dollaria kuukaudessa.

Finpro oli valtion kokonaan omistama viennin edistämistä harjoittanut osakeyhtiö. Finpro ja Tekes yhdistyivät uudeksi Business Finlandiksi vuonna 2018.

Oikeusprosessi on edelleen kesken, mutta nainen on jo tuomittu menettämään yli puolen miljoonan euron edestä saamiaan palkkatuloja ja perheen asuntoon on kohdistettu turvaamistoimenpide. Näin ollen Business Finlandilla on oikeus realisoida asunto, mikäli oikeus ratkaisee asian naista vastaan.

Naisen tehtävänä oli hoitaa koko Finpron Pohjois-Amerikan toimintojen rahaliikennettä ja hänellä oli oikeus käyttää yrityksen pankkitilejä.

Hän itse arvioi kuukausittain tulevia menoja ja tilasi niiden perusteella rahaa Finpron pääkonttorista Suomesta. Rahoitus tuli Suomen valtiolta, käytännössä veronmaksajilta.

Esimerkiksi kesäkuussa 2013 nainen pyysi Suomesta 150 000 dollaria kuluja juuri erittelemättä. Finpron kassanhoitajat lähettivät rahat lisäselvityksiä vaatimatta.

Nainen lyhensi rahoilla henkilökohtaista luottokorttilaskuaan 27 000 dollarin edestä ja kirjoitti itselleen kaksi 7000 dollarin arvoista shekkiä.

Naisen mukaan hän maksoi itselleen rästiin jääneitä kulukorvauksia. Hän ei kuitenkaan ole pitänyt kirjaa kuluistaan, eikä Finpron kulukorvausjärjestelmästä löytynyt selitteitä valtaville itselleen siirretyille rahasummille.

Finpron rahaliikenteen rivi riviltä läpukäyneet tilintarkastajat huomasivat naisen siirtäneen itselleen seitsemän vuoden aikana 5,8 miljoonaa dollaria. Näistä kulukorvauslaskuihin perustui vain 400 000 dollaria. Nainen oli siirtänyt omilta tileiltään Finpron tileille 600 000 dollaria.

Business Finland väittää entisen työntekijänsä huijanneen itselleen 4,8 miljoonaa dollaria julkisia varoja seitsemän vuoden aikana. Nykykurssilla summa on 4,4 miljoonaa euroa.

Business Finland ei ole tehnyt naisesta rikosilmoitusta, vaan siviilikanteen. Nainen ei ole maksanut senttiäkään vahingonkorvauksia ja asuu edelleen luksustalossa. Nainen jätti toukokuussa konkurssihakemuksen, joten asian käsittely siirtyi konkurssituomioistuimeen. Myös korvausten saaminen häneltä on epävarmaa.

Suuri kysymysmerkki on edelleen se, miten suurten rahasummien siirtäminen Yhdysvaltoihin onnistui vuosikausia kenenkään kyseenalaistamatta.