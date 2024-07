HS: Liisa sai laskun 18 vuotta myöhässä

Helsinkiläinen Liisa Karlsson sai tällä viikolla laskun, joka oli erääntynyt jo vuonna 2006 eli 18 vuotta sitten. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Lasku oli seurausta hammaslääkärikäynnistä ja laskuttajana oli Helsingin kaupunki. Kauan sitten menneen eräpäivän lisäksi lasku ihmetytti Karlssonia siksi, että se oli lähetetty väärästä syystä. Laskun mukaan Karlsson oli käynyt huhtikuussa 2006 hampaan paikkauksessa. Karlsson sanoo HS:lle käyneensä hammaslääkärissä kyseisenä ajankohtana, mutta eri syystä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Karlsson soitti asiasta Helsingin kaupungille ja yritti selvittää asiaa. Aluksi asia ei edistynyt ja kaupungilta ilmoitettiin, ettei kyseistä laskua ole heidän järjestelmissään edes olemassa.

Lopulta selvisi, että Helsingin kaupunki on lähettänyt kyseisen laskun vuonna 2006. Karlssonille kuitenkin ilmoitettiin, että lasku on aiheeton eikä sitä tarvitse maksaa.

Helsingin kaupungin talouspalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtaja Anniina Kitulan mukaan asiassa ei ole ollut kyse virheestä kaupungin tietojärjestelmässä. Lasku on lähetetty järjestelmästä, joka oli käytössä jo nykyisen laskutusjärjestelmän edeltäjää edeltäneen järjestelmän aikana.

Siihen kaupunki ei osaa antaa vastausta, miksi lasku tuli perille vasta 18 vuotta myöhässä. Kitulan mukaan yksi selitys voi olla, että lasku on kaikki nämä vuodet ollut kadoksissa Postissa.

– Silloin tällöin harvoin tulee tietoa, että Posti on löytänyt vanhoja laskuja, eli se on mahdollista. Asiaa on kuitenkin käytännössä mahdotonta selvittää, hän sanoo HS:lle.