IS: Baariammuskelusta epäillyillä mittava rikostausta

Seinäjoen viikonloppuisesta baariammuskelusta epäillyillä on aiempaa rikoshistoriaa, kertoo Ilta-Sanomat.

Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi 31- ja 32-vuotiaat miehet keskiviikkona aamupäivällä epäiltynä tapon yrityksistä ja ampuma-aserikoksista. Kolmannen epäillyn, 46-vuotiaan miehen vangitsemista käsitellään myöhemmin keskiviikkona iltapäivällä. Myös häntä epäillään tapon yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta.

Eniten rikoshistoriaa on 31-vuotiaalla miehellä. Hänet on edellisen kymmenen vuoden aikana tuomittu tai hän on ollut syytettynä yli 90 rikosasiassa eri puolilla Suomea. Syytteet ovat koskeneet muun muassa pahoinpitelyjä, törkeitä rahanpesuja, näpistyksiä, varkauksia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia, petosrikoksia ja rattijuopumuksia.

32-vuotiasta mies on tuomittu käräjäoikeudessa vuonna 2017 tapon yrityksestä kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tuomion mukaan mies oli lyönyt puolustuskyvytöntä uhria kaksi kertaa puukolla selkään. Hänet on myöhemmin tuomittu myös ampuma-aserikoksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Lisäksi hän on ollut vastaajana rikosasioissa, jotka koskevat muun muassa vainoamista, törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja törkeää rattijuopumusta. Häntä vastaan on nostettu myös syyte törkeästä pahoinpitelystä, mutta tuomiota asiasta ei ole vielä annettu.

Kolmas epäilty eli 46-vuotias mies on tuomittu toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta. Lisäksi hän on ollut syytteessä törkeästä rattijuopumuksesta, vaaran aiheuttamista ja törkeää rahanpesua koskevissa asioissa.