IS: Autolla ajettiin 2,2 miljoonaa kilometriä, verottaja ei uskonut

Vantaalaisen autoliikkeen pihalla seisoo Mercedes-Benz -merkkinen auto, jolla on ajettu peräti 2,2 miljoonaa kilometriä. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.
Kyseessä on vuosimallia 2002 oleva auto, jonka autokauppias Ville Räisänen toi aikanaan Suomeen. Hän osti auton vuonna 2018.
– Ostin sen taksifirmalta, jolla oli satakunta autoa. Viimeiset pari vuotta auto oli seissyt, mutta vuonna 2016 se oli ollut vielä taksina.
Taksikäyttö selittää sen, miksi auton kilometrimäärät ovat niin suuret. Vaikka Räisänen osti Mercedes-Benzin eli ”Mersun” käyttöautoksi, kaikille kilometrimäärät eivät menneet läpi. Esimerkiksi verottaja alkoi välittömästi epäillä asiaa.
– Verottaja ei uskonut kilometrimäärää. Autovero määrättiin 186 000 kilometrin lukeman mukaan, Räisänen kertoo IS:lle.
Auton mittaristo on todennäköisesti vaihdettu kahdesti, koska alkuperäinen jää jumiin 999 999 kilometrin kohdalla. Silti auton tekniikka on kestänyt yllättävän hyvin. Moottorin lohko on alkuperäinen ja kaikki ohjaamon nappulat toimivat yhä.
– Ei mikään mene tuollaisia kilometrimääriä huoltamatta. Olemme vaihtaneet kardaanin, ilmastoinnin ja suuttimet, Räisänen sanoo.
Mersulla ajettu kilometrimäärä on joka tapauksessa poikkeuksellinen.
Autotuojat ja -teollisuus ry:n asiantuntijan Markus Markkasen mukaan auton keskimääräinen elinikä on noin 300 000 kilometriä, mutta käyttöikä voi vaihdella suuresti.
– Käyttötapa, huollot ja olosuhteet vaikuttavat merkittävästi, Markkanen toteaa IS:lle.