IS: Alaikäistä puukotettiin illalla Helsingin Kaivopuistossa

Alaikäistä nuorta lyötiin teräaseella Helsingissä perjantai-iltana, kertoo Ilta-Sanomat Helsingin poliisilaitoksen tilannekeskuksesta saamansa tiedon perusteella. Puukotus tapahtui iltakymmenen tienoilla Tehtaankadulla Kaivopuiston lähellä.
Poliisi tutkii tapahtunutta tapon yrityksenä, mutta epäillyt rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä. Uhri vietiin sairaalaan. Hänen vammansa eivät ole hengenvaarallisia, kertoo IS.
Kaivopuistoon oli kokoontunut perjantai-iltana runsaasti nuoria, jotka olivat viettämässä puistojuhlaa. Osa nuorista oli päihtyneitä. Poliisi päätti määrätä puiston tyhjennettäväksi järjestyshäiriöiden takia hieman ennen iltakymmentä.
Poliisi määrää usein Kaivopuiston tyhjennettäväksi, kun nuoret juhlivat siellä. Sama on tapahtunut ainakin koulujen päättäjäisten aikaan kesäkuussa sekä vappuaattona.