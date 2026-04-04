Iranin teollisuus kiihtyvien hyökkäysten kohteena

Lähi-idän konfliktin alkaessa kuudennella viikollaan yhä useammat iranilaiset teollisuudenalat, kuten terästehtaat, sementtitehtaat ja petrokemian kompleksit, ovat Yhdysvaltojen ja Israelin iskujen kohteena, uutisoi CNN.

Lauantaina Etelä-Iranin petrokemian tehtaisiin tehtiin useita hyökkäyksiä, joista osa liittyi Iranin vallankumouskaartiin.

Mahshahrin ja Bandar Imamin petrokemian kompleksit ovat Iranin teollisen talouden ydin ja merkittävä vientitulojen lähde. Ne jalostavat kaasua ja öljyä kemikaaleiksi, joita käytetään muoveissa, lannoitteissa ja muilla teollisuudenaloilla.

Myös Hormozganin maakunnassa sijaitsevaan sementtitehtaaseen iskertiin paikallisen virkamiehen mukaan. Puolivirallisen Tasnim-uutistoimiston mukaan tehdas jatkoi kuitenkin toimintaansa.

Viime päivien aikana useita satamia Etelä-Iranissa on myös iskujen kohteena.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu väitti perjantaina, että Israelin iskut olivat tuhonneet 70 prosenttia Iranin teräksentuotantokapasiteetista. CNN sanoo, ettei se pysty vahvistamaan tätä lukua.

Toinen isku valtavaan Mobarakehin terästehtaaseen Esfahanissa myöhään keskiviikkona aiheutti ”perusteellista tuhoa” ja pysäytti tuotantolinjat ”täydelliseen pysäytykseen”, puolivirallinen uutistoimisto Fars raportoi.

– Näissä olosuhteissa toiminnan jatkaminen ei ole mahdollista, uutistoimisto sanoi.

Kohteet, kuten terästehtaat, ”ovat kriittisiä sekä Iranin sotilaallisille tuotantokapasiteeteille että Iranin taloudelle”, Washingtonissa toimiva Institute for the Study of War totesi torstaina.