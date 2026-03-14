Iran uhkaa nyt iskuilla arabiemiraatteihin

Iranin armeija varoitti, että se voisi kohdistaa iskuja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien satamiin ja laitureihin Yhdysvaltojen sotilasiskujen jälkeen Khargin saarelle, uutisoi CNN.
Iranin armeija väitti, että Yhdysvallat on laukaissut ohjuksia piilotetuista asemista satamissa, laitureissa ja suojapaikoissa emiraattien kaupungeissa. Yhdistyneet arabiemiirikunnat, joihin Iranin vastatoimet ovat jo vaikuttaneet pahasti, vakuuttivat tällä viikolla, että sen puolustusasema pysyy muuttumattomana.
Vältettyään iskuja Iranin saarelle sodan kahden ensimmäisen viikon ajan Yhdysvallat iski perjantaina sotilastukikohtiin Khargissa.
Piskuinen saari on ratkaisevan tärkeä Iranin taloudelle, sillä se käsittelee 90 prosenttia maan raakaöljyn viennistä. Yhdysvallat ei ole ainakaan toistaiseksi iskenyt öljykauppaan liittyviin kohteisiin.
Presidentti Donald Trump on kuitenkin uhannut iskeä myös niihin, jos Iran jatkaa alusliikenteen estämistä Hormuzinsalmella.
Iran puolestaan on väittänyt kohdistaneensa iskujaan vain Yhdysvaltojen sotilasintresseihin alueella. Tosiasiassa hotellit, muut siviilirakennukset ja tärkeä öljyinfrastruktuuri ovat joutuneet iskujen kohteeksi Persianlahden toisella puolella.
Lauantaina Yhdistyneille arabiemiirikunnille annetussa varoituksessa kehotettiin ihmisiä pysymään poissa satamista ja laitureilta, mikä viestitti sodan eskaloitumisesta Iranin Persianlahden arabinaapuriin.
– Varoitamme Yhdistyneiden arabiemiirikuntien johtoa, että Iranin islamilainen tasavalta pitää laillisena oikeutenaan iskeä amerikkalaisten ohjuslaukaisujen lähtöpisteisiin – niihin, jotka on piilotettu Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin satamiin, laitureihin ja suojiin emiraattikaupunkien suojissa – puolustaakseen kansallista itsemääräämisoikeuttaan ja alueellista koskemattomuuttaan, sanoi Iranin Khatam al-Anbiyan keskuspäämajan tiedottaja Ebrahim Zolfaghari.