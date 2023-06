Iran teloittaa vankeja kiihtyvään tahtiin

Suurin osa teloitetuista oli saanut tuomion huumausaineisiin liittyvistä rikoksista epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä, sanoo Amnesty International.

Teloitusten määrä tammi-toukokuussa on lähes kaksi kertaa suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Teloituksien tahti maassa on kiihtynyt jo pitkään, sillä viime vuonna ran teloitti eniten ihmisiä maailmassa heti Kiinan jälkeen.

Kuolemanrangaistuksen käytön ja teloitusten toimeenpanon vaikutukset osuvat eniten köyhyyttä kokeviin, marginalisoituihin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, joilla ei ole tietoa omista oikeuksistaan tai varaa oikeudelliseen apuun. Kaikista teloitetuista 20 prosenttia kuului balutši-vähemmistöön, joka kattaa vain viisi prosenttia Iranin väestöstä.

Teloitetuista 173 oli tuomittu huumausaineisiin liittyvistä rikoksista. Iranin huumepoliisin tutkimuksiin perustuneet oikeudenkäynnit ovat olleet systemaattisesti epäoikeudenmukaisia. Amnestyn mukaan monilla syytetyillä ei ole ollut mahdollisuutta oikeudelliseen apuun ja kiduttamalla saatuja “tunnustuksia” on käytetty tuomioiden langettamiseen.

– Tuomarit kysyvät, onko huumeet sinun, eikä ole mitään väliä, vastaatko kyllä vai ei. Oikeudenkäynnissäni tuomari käski minua olemaan hiljaa, kun sanoin, etteivät huumeet ole minun. Hän sanoi, että minut tuomitaan kuolemaan, käski minua hyväksymään asian ja allekirjoittamaan asiakirjat. Tuomari ei antanut asianajajani puhua tai puolustaa minua, kuolemantuomionsa toimeenpanoa odottava vanki sanoi Amnestyn tutkijoille.

Iranin viranomaiset ovat teloittaneet myös ainakin viisi mielenosoitukseen osallistunutta ihmistä, suostumuksellista seksiä naimisissa olleen naisen kanssa harrastaneen miehen sekä kaksi sosiaalisen median käytöstä tuomittua ihmistä.

– Kaikki nämä teloitukset ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Kun ihminen on jo vangittuna, hänet on tehty yhteiskunnalle vaarattomaksi, jolloin teloitus on vain ja ainoastaan valtion suorittama harkittu murha, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Iranin viranomaiset ovat myös tukahduttaneet väkivaltaisesti vankiloiden ulkopuolella pidettyjä mielenosoituksia. Teloituksien toimeenpanoa odottavien ihmisten perheet kertovat, että poliisi on käyttänyt mielenosoituksissa kyynelkaasua ja muita aseita.