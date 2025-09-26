Interpol narautti afrikkalaisten romanssihuijareiden verkoston

Interpol kertoo kyberrikollisuutta torjuneesta operaatiosta, joka kohdistettiin erityisesti romanssihuijauksiin sekä kiristykseen. Kaikkiaan 14 Afrikan maata pidätti yhteensä 260 epäiltyä ja takavarikoi 1235 elektronista laitetta.

Toimet kohdistettiin kansainvälisiin rikollisverkostoihin, jotka ovat käyttäneet digitaalisia alustoja, erityisesti sosiaalista mediaa, manipuloidakseen uhreja ja huijatakseen heiltä rahaa. Operaatio keskittyi erityisesti romanssihuijauksiin, joissa tekijät solmivat verkossa suhteita saadakseen uhreilta rahaa, sekä seksuaaliseen kiristykseen, jossa uhreja kiristetään arkaluontoisilla kuvilla tai videoilla.

Operaation (28.7.–11.8.2025) aikana poliisi tunnisti huijausrikollisjärjestöjen jäseniin liittyviä IP-osoitteita, digitaalisia rakenteita, verkkotunnuksia ja sosiaalisen median profiileita. Näiden perusteella tehtyjen pidätysten seurauksena takavarikoitiin usb-muistitikkuja, sim-kortteja ja väärennettyjä asiakirjoja sekä purettiin 81 kyberrikollisuuden infrastruktuuria eri puolilla Afrikkaa.

Tutkijat ovat tunnistaneet 1463 uhria, joiden arvioidut menetykset ovat lähes 2,8 miljoonaa dollaria.

Monikansallisessa operaatiossa hyödynnettiin yhteistyötä myös yksityissektorin toimijoiden kanssa.

-Afrikan eri maiden kyberrikosyksiköt ovat raportoineet digitaalisten rikosten, kuten seksuaalisen kiristyksen ja romanssihuijausten, jyrkästä kasvusta. Verkkopalvelujen kasvu on avannut rikollisverkostoille uusia mahdollisuuksia hyväksikäyttää uhreja, mikä aiheuttaa sekä taloudellisia menetyksiä että psykologista vahinkoa. Tiiviissä yhteistyössä jäsenmaiden ja yksityisen sektorin kumppaneiden kanssa olemme edelleen sitoutuneet hajottamaan ja purkamaan verkossa haavoittuvia henkilöitä hyväksikäyttävät ryhmät, sanoo Interpolin poliisipalvelujen vt. johtaja Cyril Gout tiedotteessa.

Esimerkiksi Ghanassa viranomaiset pidättivät 68 henkilöä, takavarikoivat 835 laitetta ja tunnistivat 108 uhria.

Epäillyt käyttivät tekaistuja profiileita, väärennettyjä henkilöllisyyksiä ja varastettuja kuvia huijatakseen uhrejaan. Huijarit saivat heidät suorittamaan maksuja erilaisilla keinoilla, kuten väärennetyillä kuriiri- ja tullimaksuilla. Seksuaalisen kiristyksen tapauksissa rikoksentekijät nauhoittivat salaa intiimejä videoita henkilökohtaisten keskustelujen aikana ja käyttivät niitä kiristämiseen.

Senegalissa puolestaan paljastettiin kansainvälisinä julkisuuden henkilöinä esiintyneet rikolliset, jotka manipuloivat uhrejaan sosiaalisessa mediassa sekä deittipalveluissa.

Norsunluurannikon poliisi hajotti kyberrikollisryhmän, joka loi feikkiprofiileja verkossa manipuloidakseen haavoittuvia henkilöitä jakamaan intiimejä kuvia. Saatuaan haltuunsa arkaluontoista materiaalia rikolliset kiristivät uhreja ja vaativat maksuja estääkseen materiaalin julkistamisen.