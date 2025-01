”Inkluusio on keskeinen syy peruskoulun ongelmiin”

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kritisoi inkluusiota ja korostaa erityisluokkien ja tasoryhmien merkitystä viestipalvelu X:ssä.

Inkluusiolla tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan jokainen oppilas pyritään pitämään opetuksen piirissä tavallisissa koululuokissa. Käytännössä inkluusio on toteutunut esimerkiksi niin, että eritystä tukea vaativat tai heikosti suomea osaavat lapset on tuotu erityisluokilta normaaliluokkiin.

Kauma ei pidä periaatetta kannatettavana. Hän viittaa viestissään Iltalehden artikkeliin, jossa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kutsui inkluusiota epätasa-arvoiseksi.

Valtiovarainministerin mukaan inkluusio johtaa tilanteeseen, jossa tavallisissa ryhmissä olevat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat vievät huomattavan paljon opettajan aikaa. Tämä taas tarkoittaa, että toiset oppilaat jäävät vaille opetusta.

Kauma kertoo jakavansa valtiovarainministerin näkemyksen.

– Olen inkluusiosta samaa mieltä Purran kanssa. Se on keskeinen syy peruskoulun ongelmiin. Ei toki ainoa, Kauma kommentoi.

Kansanedustajan mukaan peruskoulussa olisikin oltava riittävästi erityisluokkia ja tasoryhmiä. Hän toivookin, että jokainen oppilas saisi kasvaa täyteen mittaansa.

– Kaikilla lapsilla, myös lahjakkailla, on oikeus saada laadukasta opetusta jo peruskoulussa, Kauma linjaa.

