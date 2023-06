Inflaatio kääntyi taas nousuun Saksassa – ”Ei ole keskuspankkiirin elämä helppoa”

Inflaatio kiihtyi Saksassa ennakkotietojen mukaan jälleen kesäkuussa, vaikka Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa se oli laskussa. Kuluttajahintaindeksi nousi Saksassa 6,4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

– Saksan inflaatio kiihtyi odotuksia enemmän kesäkuussa. Kansallisen hintaindeksin vuosimuutos 6,4 % ja EU-harmonisoitu 6,8 %. Kuukausitasolla hintojen nousu on odotettua kovempaa, kommentoi Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala Twitterissä.

Ekonomistit toteavat, että Saksan ennakoitua kovempi inflaatio tuo painetta edelleen nostaa korkoja.

– Ei tuo keskuspankkiirin elämä ole helppoa. Koronnostot voivat tarkoittaa taantumaa, mutta jos inflaatiotavoite on 2% ja inflaatio on 6,8 %, ja kiihtyy edelliskuusta, niin pakko se on rahapolitiikkaa kiristää, twiittaa S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.

– Näyttää siltä, että EKP:n [Euroopan keskuspankin] paineet lisäkoronnostoihin jatkuvat, toteaa myös Vesala.

Huomenna tulevat euroalueen kesäkuun inflaatioluvut.

– Markkinat odottavat inflaation olevan 5,6 prosenttia. Toukokuussa euroalueen inflaatio oli 6,1 prosenttia, Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen sanoo.

