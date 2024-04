Ilmoitukset EU-vaalien äänioikeudesta tulossa toukokuussa

Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa, että merkittävä osa äänioikeutetuista saa europarlamenttivaalien äänioikeusilmoituksen ainoastaan sähköisessä muodossa. Ilmoitus tulee toukokuussa sähköisenä kaikille niille yli miljoonalle äänioikeutetuille, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Suomi.fi-viestit.

Jos kaikki vuoden 2024 presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa äänioikeutetut saisivat äänioikeusilmoitukset sähköisesti, tästä paperimäärästä kertyisi noin kolme kilometriä korkea pino.

EU-vaalit 2024 järjestetään 6.–9. kesäkuuta kaikissa unionin jäsenmaissa. Suomessa vaalit järjestetään sunnuntaina 9. kesäkuuta.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää äänioikeusilmoitukset toukokuussa kaikille äänioikeutetuille. Ne henkilöt, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Suomi.fi-viestit, saavat ilmoituksen ainoastaan sähköisessä muodossa.

Jos Suomi.fi-viestit ei ole käytössä, ilmoitus saapuu vanhaan tapaan paperipostina. Postitse lähetettävät äänioikeusilmoitukset lähetetään siihen osoitteeseen, jonka henkilö on ilmoittanut osoitteekseen väestötietojärjestelmässä.

Suomi.fi-viestien palveluomistaja Maria Juka-Lahdenperä Digi- ja väestötietovirastosta sanoo, että kaikki äänioikeutetuista eivät välttämättä muista, että ilmoitus äänioikeudesta tuleekin paperipostin sijaan sähköisenä Suomi.fi-viesteihin.

– Jos et siis saa toukokuussa ilmoitusta äänioikeudesta kirjepostina, kannattaa kurkata Suomi.fi-viestit ja tarkistaa samalla, että oma sähköpostiosoite on siellä oikein. Ilmoitukset uusista saapuneista viesteistä tulevat sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut palveluun. Jos käytössä on Suomi.fi-mobiilisovellus, myös sovellus ilmoittaa uudesta saapuneesta viestistä, hän kertoo.

Digi- ja väestötietoviraston vaalipäällikkö Otto Palmu muistuttaa, että jokainen vaalipäivänä äänestämään aikova myös avaisi saapuneen ilmoituksen, oli se sitten saapunut paperisena tai sähköisesti, ja tarkistaisi siitä oman vaalipäivän äänestyspaikkansa.

– Varsinaisena vaalipäivänä ei ole mahdollista äänestää muualla kuin äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. Siksi on tärkeää tarkistaa, mikä on oma äänestyspaikka. Äänioikeutetun ei kuitenkaan välttämättä tarvitse ottaa saapunutta ilmoitusta mukaan äänestyspaikalle, vaan äänestämiseen riittää henkilöllisyystodistus.

– Äänioikeusilmoituksen mukaan ottamisesta on kuitenkin hyötyä silloin, jos äänestää ennakkoon ulkomailla, sairaalassa, vankilassa tai vanhainkodissa, Palmu jatkaa.

Ilmoituksen äänioikeudesta saa sähköisenä, jos ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön viimeistään 18. huhtikuuta.

Suomi.fi-viestit saa käyttöön lataamalla Suomi.fi-mobiilisovelluksen tai tunnistautumalla osoitteessa https://suomi.fi/viestit. Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortin sähköisellä varmenteella.

Ottamalla Suomi.fi-viestit käyttöön saa jatkossa myös useiden muiden viranomaisten lähettämän postin sähköisenä.