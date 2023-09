Ilmavoimat harjoittelee varalaskupaikalla, mukana myös liittolaismaita

Ilmavoimien Baana 23 -harjoitus järjestetään Pohjois-Savon Tervossa 18.–22. syyskuuta. Harjoitukseen osallistuu F/A-18 Horneteja sekä muuta Ilmavoimien lentokalustoa. Lisäksi mukana on liittolaismaiden ilma-aluksia.

Baana on Ilmavoimien vuosittainen maantietukikohtaharjoitus, jonka järjestämisvastuussa on tällä kertaa Karjalan lennosto. Ilmavoimat harjoittelee säännöllisesti tukeutumista muualle kuin kotitukikohtiin, jotta lentokalusto voidaan tarvittaessa hajauttaa nopeasti eri puolille Suomea.

Tervon varalaskupaikka on suljettu harjoitusalueeksi 18.‒27. syyskuuta, liikenteelle on kiertoreitit. Poikkeukselliset liikennejärjestelyt ja liikkumisrajoitukset jatkuvat Tervon alueella myös 25.–29. syyskuuta järjestettävän Ruska 23 -ilmaoperaatioharjoituksen vuoksi.

Puolustusvoimat on ottanut käyttöönsä harjoitusalueen hallinnollisella päätöksellä, joten siellä liikkuminen on sallittu vain kulkuluvan saaneilla. Koko harjoitusalueella on dronen lennättäminen ja metsästys kielletty 18.–27. syyskuuta.