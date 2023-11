Ilmastoaktivistit tuhoavat videolla barokkiajan taideteosta Lontoossa

Just stop oil -paitoihin pukeutuneet ekoaktivistit tunkeutuivat aamupäivällä Lontoon National Gallery -taidemuseoon ja ottivat kohteekseen barokkiajan taiteilijan Diego Velázquezin maalauksen ”Rokeby Venus”.

Tapahtumista on levinnyt julkisuuteen video, jossa kaksi aktivistia hakkaa teoksen suojalasia oransseilla, lasin rikkomiseen tarkoitetuilla vasaroilla.

Asiasta kertoneen CNN:n mukaan poliisi sai hälytyksen museolle kello 11 aikaan paikallista aikaa. Asiasta tekee erikoisen se, että sama maalaus oli protestin välikappaleena myös vuonna 1914.

Aktivistit vietiin säilöön ja National Gallery kertoo tutkivansa maalauksen kärsimiä mahdollisia vahinkoja. Rokeby Venus on yksi museon kuuluisimmista teoksista.

Öljynkäyttöä vastustavat Just stop oil -aktivistit ovat aiemmin kohdistaneet iskujaan useisiin taideteoksiin kuten Vincent van Goghin sekä Leonardo da Vincin maalauksiin. Aktivistit ovat selittäneet tekojaan sillä, että tuhoutuneessa maailmassa ei taidetta enää ole.

"Eco-activists" tried to damage Diego Velázquez's painting "Rokeby Venus" at London's National Gallery in London. pic.twitter.com/zx84meCANw

— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2023