Ilmailunäyttely päättyi fiaskoon Venäjälle

Lähi-idän suurin ilmailunäyttely Dubai Airshow, johon kokoontuvat kaikki maailman johtavat siviili- ja sotilasilma-alusten valmistajat, näyttää päättyneen täydelliseen epäonnistumiseen Rosoboronexportille, joka vastaa Venäjän aseiden, kaksoiskäyttötuotteiden ja näihin liittyvien palvelujen kaupasta ulkomaiden kanssa. Marraskuun 13.–17. päivänä pidetyn myyntinäyttelyn jälkeen yhtiö ei raportoinut yhdestäkään sopimuksesta.

Vertailun vuoksi, edellisessä Dubai Airshow’ssa vuonna 2021 Rosoboronexport myi 1,3 miljardilla dollarilla ja vuonna 2017 se ilmoitti saaneensa sopimuksia 10 miljardin dollarin edestä.

Myyntifiaskosta ei voida syyttää tarjonnan puutetta, koska ilmeisin korkein toivein Venäjän sotilasteollinen kompleksi toimitti Arabiemiraateissa pidettyyn maailman top 5 -ilmailunäyttelyyn peräti 250 mallikappaletta erilaisista aseista ja varusteista. Niihin kuuluivat muun muassa Iljušin Il-76MD-90A (E) -kuljetuskone, Suhoi Su-35S -hävittäjä, Kamov Ka-32A11M -sammutushelikopteri, Mi-171A3- ja Ansat-monitoimintahelikopterit, RVV-MD2- ja RVV-BD-ilmataisteluohjukset, H-69-risteilyohjus sekä Almaz-Anteyn S-350E Vityaz- ja Viking-ilmatorjuntaohjusjärjestelmät.

Venäjän näyttelyosasto oli sijoitettu näyttelyalueen laidalle, kauas maailman johtavista ilmailu- ja puolustusalan jäteistä, mistä Rosoboronexportin virkailija valitti. Tämä tuskin kuitenkaan selittää nollamyyntiä.

Venäjän asevienti on vähentynyt tasaisesti jo noin viisi vuotta. Vuosina 2018–2022 sen osuus maailmanmarkkinoista supistui 22 prosentista 16 prosenttiin. Jo ensi vuonna Venäjä voi Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutti SIPRI:n vanhemman tutkijan Peter Wezemanin mukaan pudota maailman toiseksi suurimman aseviejän paikalta kolmanneksi, Ranskan taakse.

Vuoden 2022 lentokoneiden vientitilauksissa Venäjä on kuudentena myydyillä 84 koneella. Sen edellä ovat Yhdysvallat (1 371), Ranska (210), Etelä-Korea (136), Italia (115) ja Kiina (92). Sotalaivoissa Venäjä on seitsemäntenä viidellä myydyllä aluksella. Sen edellä ovat Saksa (29), Britannia (26), Kiina (22), Ranska (21), Italia (9) ja Etelä-Korea (6). Panssarivaunujen vientisopimuksissa Venäjä on kolmantena 444 myydyllä vaunulla. Sen edellä ovat Etelä-Korea (990) ja Yhdysvallat (634).

Venäjä on menettämässä jalansijansa sen ykkösmyyntimaassaan Intiassa. Viimeisen viiden vuoden aikana Venäjän asetarvikemyynti sinne on pudonnut 37 prosenttia.

Wezemanin mukaan Venäjän asetuotannon prioriteetti on sen omat asevoimat. Kysyntä muista maista pysyy jatkossakin pienenä Venäjän vastaisten pakotteiden sekä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten painostuksen takia olla ostamatta venäläisvalmisteisia aseita.