IL: Useilla marjatiloilla rikotaan työntekijöiden oikeuksia

Iltalehden selvityksessä havaittiin monia puutteita useiden marjatilojen työntekijöiden oikeuksien toteutumisessa. Suurin osa marjatilojen ulkomaalaisista työntekijöistä on ukrainalaisia.

Ulkomaalaisia marjatilojen kausityöntekijöitä on yhteensä Suomessa yli 10 000. Pääosa marjatilojen työntekijöistä on naisia. Ennen Ukrainan sotaa työntekijöiksi saapui myös miehiä. Rekrytointiin on vaikuttanut myös koronarajoitukset.

Iltalehden selvitys perustuu Itä-, Lounais- ja Etelä-Suomen aluevirastoilta saatuihin marjatilojen työsuojelutarkastuksiin, jotka olivat viranomaisaloitteisia.

Selvityksessä havaittiin useita puutteita.

Kouvolalaisella tilalla työntekijöillä ei ollut tarkastuskohteessa lainkaan ruoka-, tauko- eikä käymälätiloja. Puutteita oli myös juomaveden saatavuudessa.

Yritys oli myös laiminlyönyt velvollisuuden vastata määräaikaan mennessä alueviraston selvityspyyntöön koskien työntekijöiden ansioiden seurantaa.

Toisella tilalla Pohjois-Karjalassa havaittiin syrjintää: ulkomaalaisia työntekijöitä oli kohdeltu työajan hallinnassa ja palkkauksessa epäsuotuisasti.

Lisäksi oli epäselvyyksiä tehdyistä työtunneista ja niiden kirjaamisesta sekä laiminlyöntejä palkanmaksussa.

Myös muilta tiloilta löytyi epäkohtia työsopimuksista, palkkalaskelmista sekä tietojen toimittamisessa aluehallintovirastoille.