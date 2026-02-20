IL: Sähköyhtiö ei tarjoa tehomaksutonta sopimusta

Energiaviraston mukaan kotitalouksilla pitäisi olla mahdollisuus valita tehomaksuton yleissähkötuote, mutta Iltalehden mukaan sähköyhtiö Lahti Energia ei sellaista tarjoa omakotitaloasiakkailleen.
Tätä Lahti Energian sähköverkon johtaja Antti Rautiainen perustelee yhtenäisellä hinnoittelumallilla. Malli hänen mukaansa myös pyrkii kannustamaan tehokkaaseen energiankulutukseen.
– Syy tehomaksuttoman tuotteen puuttumiseen on se, että kaikki olisivat saman hinnoittelun piirissä. Ja se on sitten aiheuttanut kyllä jonkun verran keskustelua, Rautiainen sanoo IL:lle.
Rautiaisen mukaan Energiaviraston määräyksissä puhutaan ”vaihtoehtoisista käyttäjille sopivista tuotteista”, eikä siinä hänen mukaansa suoraan edellytetä tehomaksutonta vaihtoehtoa.
Energiaviraston linjaus on kuitenkin selvä.
– Tehomaksuton vaihtoehto on tarjottava kaikille kotitalouksille, Energiaviraston analyytikko Jaakko Kennilä kertoo IL.lle.