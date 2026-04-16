IL: Tällä asemalla bensiinin hinta nousi jo 3 euroon litralta

Joutsenon Veteraanikadun SEO-liikenneasema myi keskiviikkoaamuna 95-oktaanista liikennebensiiniä kolmen euron litrahinnalla, kertoo Iltalehti.
Asemalta kerrotaan, että korkea hinta johtui polttoainetoimituksen myöhästymisestä ja lähes tyhjästä säiliöstä. Hinnoittelulla yritettiin varmistaa polttoaineen riittävyys.
– Kyllä sitä parisataa litraa taisi mennä tuollakin hinnalla, asemalta kerrotaan IL:lle.
Hinta oli kolmessa eurossa vain muutaman tunnin ajan. Sittemmin se palautettiin alemmalle tasolle.