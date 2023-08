IL: Takkuilevatko Pekka Haaviston ja Olli Rehnin kannattajakorttien keräykset?

Suomessa järjestään presidentinvaali tammikuussa. Muun muassa kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.) pyrkivät presidentiksi valitsijayhdistyksen kautta.

Ehdokkuuteen tarvitaan tällöin vähintään 20 000 kannattajakorttia. Äänioikeutettu voi allekirjoittaa vain yhden ehdokkaan valitsijayhdistyksen kortin.

Iltalehti tiedusteli presidenttiehdokkaiden tukiyhdistyksiltä heidän kannattajakorttiensa keräystilannetta. Sekä Pekka Haaviston että Olli Rehnin tukijoukot olivat asiassa vaitonaisia.

Pekka Haaviston valitsijayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarno Lappalainen sanoo IL:lle tiedottavansa kerättyjen kannattajakorttien määrästä vasta keräyksen päätyttyä. Lappalainen ei osaa arvioida, milloin korttikeräys päättyy.

Kesäkuun lopussa Haaviston kampanjaorganisaatiosta kerrottiin Uutissuomalaiselle, että kannattajakortteja on kasassa ”muutamia tuhansia”. Haavistolla on 11 vakituista keräyspistettä, korttien keräystapahtumia kerrotaan olleen yli 200 ja niitä on vielä kymmeniä.

Myöskään Olli Rehnin tiimistä ei haluta kommentoida keräystilannetta kovin tarkasti. Kampanjakoordinaattori Hanna Markkanen kertoo IL:lle, että kannattajakortteja on tällä hetkellä kasassa ”viisinumeroinen luku”. Hän ei suostunut kommentoimaan määrää tarkemmin.

Presidentinvaalissa 2018 tasavallan presidentti Sauli Niinistö keräsi yli 150 000 kannattajakorttia.