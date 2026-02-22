IL: Syöpäsairaalta laskutettiin 573 euroa tunnin etälääkäristä

Harvinaista kroonista leukemiaa sairastava hyvinkääläismies oli yksityisen syöpäsairaalan Docrates Mehiläisen hematologin etävastaanotolla joulukuussa. Tunnin kestäneen videovastaanoton hinnaksi muodostui 573,80 euroa kelakorvauksen jälkeen, kertoo Iltalehti, joka on nähnyt laskun.

– Tuntuu kohtuuttomalta raastamiselta leukemiapotilaalta, mies sanoo Iltalehdelle.

Docrates Mehiläisen yksikönjohtaja, syöpätautien erikoislääkäri Juha Kononen selittää yhtiön hinnoittelua Iltalehdelle sähköpostitse.

– Etävastaanotto on yhtä vaativa ja perusteellinen kuin paikan päällä toteutettu käynti, Kononen perustelee.

Hänen mukaansa on aina potilaan valinta, pidetäänkö vastaanotto paikan päällä vai etänä. Taustalla ensikäynnillä on Konosen mukaan usean ammattilaisen valmistelutyö.

– Jo ennen vastaanottoa vastaanottohoitajat kokoavat potilaan tiedot useista eri lähteistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aktiivista tiedon hakemista, pyytämistä ja yhteensovittamista eri sairaaloista, kuvantamisyksiköistä ja laboratorioista, Kononen sanoo.

Ensikäynnillä tehdään hänen mukaansa myös usein hoitoa koskeva strateginen linjaus, joka ohjaa koko hoitopolkua ja jossa pienetkin yksityiskohdat voivat vaikuttaa ratkaisevasti hoitopäätöksiin.

Potilaan mukaan videovastaanotolla hän keskusteli lääkärin kanssa ja esitteli laboratoriotuloksiaan. Lääkäri kirjoitti kattavan tekstin ja laati laboratoriolähetteen.

– Ei mitään muuta, mies sanoo.

Hänen mukaansa hänen potilastietonsa on salattu, joten lääkäri ei ollut voinut tehdä pohjatöitä tutustumalla hänen tietoihinsa.

Docrateksen hinnat ovat nousseet joidenkin vuosien takaisesta. 90 minuutin ensikäynti erikoislääkärillä maksoi 381 euroa vuonna 2015. Hinta on noussut siitä noin 200 euroa, mutta vastaanottoaika on lyhentynyt kolmanneksella.