IL: Suomessa vaikuttaa uusi katujengi – tällainen se on

Suomessa toimii uusi katujengi, jonka jäsenet ovat 18-26-vuotiaita kantasuomalaisia miehiä. Asiasta kertoo Iltalehti, jonka mukaan katujengi toimii Järvenpään seudulla.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomisario Jani Pulakka vahvistaa IL:lle, että poliisilla on tutkinnassa jengin jäsenien epäiltyjä rikoksia. Jäsenillä, joita on arviolta 15-30, on taustaa huume-, ryöstö- ja väkivaltarikoksista.

– Tämä on hyvin tiivis porukka, joka on tuntenut toisensa pitkään. Siihen kuuluu myös roadman-kulttuurin ihailua, Pulakka kertoo.

Aiemmin uutisoiduissa katujengeissä kyse on ollut lähinnä maahanmuuttajataustaisten miesten porukoista. Järvenpään jengissä näin ei ole. Siinä ei myöskään ole yhtä selkeää johtajaa, vaan useita avainhenkilöitä.

– Ryhmittymä itsessään on saanut vaikutteita ympäröivästä katujengikulttuurista ja muodostunut ehkä sitä kautta katujengiksi, Pulakka arvioi.

Pääkaupunkiseudulla vaikuttaa tällä hetkellä noin kymmenen katujengin määritelmän täyttävää porukkaa. Käräjäoikeudessa käsitellyissä tapauksissa ovat aiemmin tulleet esille helsinkiläiset katujengit 47- eli Kurdish Mafia, RK-98 ja P-Block sekä espoolainen L-City.