IL: Suomea uhkaa maksakirroosien epidemia

Heistä noin viidellä prosentilla tauti etenee maksakirroosin asteelle. Noin 1–2 prosentilla eli 10 000–20 000:lla maksasairaus etenee lopulta ennenaikaiseen kuolemaan.

Maksasairauteen kuolevien lukumäärä kasvaa vuosi vuodelta, ja Suomea voi kohdata pian maksakirroosiepidemia, kirjoittaa Iltalehti.

Maksakirroosissa eli maksan kovettumisessa osa maksakudoksesta muuttuu sidekudokseksi. Maksakirroosi on monien maksasairauksien, kuten rasvamaksan loppuvaihe. Maksakirroosi on lisäksi merkittävä maksasyövän riskitekijä. Tärkein keino estää vakava sairaus on sen ennaltaehkäisy.

Alkoholin käyttö ja vyötärölihavuus ovat kaksi suurinta syytä maksakirroosille. Niillä on myös toisiaan voimistava vaikutus. Vyötärölihavalle yksi alkoholiannos päivässä lisää maksasairauden riskiä saman verran kuin neljä annosta henkilölle, jolle liikarasvaa ei keskivartalossa ole.

– Yksi plus yksi ei olekaan kaksi, vaan se on paljon enemmän. Vaikutus on vastaava kuin esimerkiksi alkoholin ja tupakan yhdistelmässä, joka lisää moninkertaiseksi syövän riskiä, sanoo gastroenterologian erikoislääkäri Lauri Ahtola Iltalehdelle.

Iso osa maksakirroositapauksista pystyttäisiin ennaltaehkäisemään elintapojen muutoksilla.

Alkoholin kulutuksen lisäksi huomiota tulisi kiinnittää muihin terveellisiin elintapoihin, jotka vähentävät vyötärölihavuutta.

Normaalipainoa ei Ahtolan mukaan tarvitse tavoitella, sillä jo 5–10 prosentin pysyvä painonpudotus on maksan terveydelle ratkaisevan tärkeä.